丹麥民主聯盟基金會（Alliance for Democracies Foundation）舉行哥本哈根民主峰會，邀請中華民國總統蔡英文和前香港眾志主席羅冠聰等人出席。中國駐丹麥大使館發言人5月11日批評峰會是「不折不扣的政治鬧劇」。

中國駐丹麥大使館發言人批評峰會是一場不折不扣的政治鬧劇，指責中國等國家「威脅」西方民主真是滑天下之大稽。發言人指，「事實上，對你們西方民主的威脅恰恰來自西方國家內部。所謂『民主峰會』還邀請『台獨』頭目和『港獨』分子參會，違反一個中國原則，赤裸裸干涉中國內政。

中國駐丹麥大使館發言人稱，「打著『民主』、『自由』的旗號，幹著干涉他國內政、製造分裂和對抗的勾當，把陰險的企圖搞得冠冕堂皇，這是一些西方政客慣用的伎倆和『本事』，但終究逃不出搗亂失敗、再搗亂再失敗的命運。」

民主聯盟基金會由丹麥前首相兼北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）創辦。丹麥外交大臣科弗德（Jeppe Kofod）也參加哥本哈根民主峰會發表演講。他強調「當人權和言論自由等普世價值觀受到壓力時，我們需要站得更穩，做出更快和更強的反應」。科弗德譴責北京最近對歐盟實施制裁「可悲」，並透露正在準備新的「基於價值觀」的外交政策和安全戰略。

丹麥電視二台網站10日報導，與中國大使館相比，來自中國本土的憤怒更為明顯。據Politiken報導，中國全球化智庫(CCG)副主任高志凱在接受該報採訪時表示，如果丹麥將中國視為敵人，中國必將做出反應。如果丹麥違反一個中國原則，中國別無選擇，只能對丹麥實施制裁。

報導稱，多年來，丹麥一直奉行一個中國原則，這意味著丹麥在外交上承認大陸，而不是台灣。但蔡英文認為台灣不是中國的一部分。「丹麥外交大臣科弗德和蔡英文一同參加該會議，可能引發中方的怒火，最終對丹麥與中國的外交關係產生影響，如丹麥高官不能再訪問中國。」

《貝林時報》網站10日發文稱，科弗德的發言只有2分鐘，儘管如此，他的出席可能會對丹麥與中國之間本就很緊張的關係產生影響，「這次後果可能更為嚴重」。

(中時 )