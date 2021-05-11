全球疫情猖獗，電商反而成為大贏家，去年全球營業額大躍進近3成！更直接帶動倉儲物流供不應求，成為投資人競逐的大熱門！

高力國際今（11）日公布最新研究報告指出，全球受到新冠肺炎 COVID-19 衝擊，2020年全球經濟重挫，人類生活型態改變，同時創造出網購及指尖經濟商機，倉儲物流需求明顯躍進，除了自用業者外，也成為投資人競逐的項目。

高力國際董事總經理劉學龍表示， COVID-19 疫情在 2020 年蔓延全世界，各國政府的國境封鎖及封城措施，一度使得外出成了奢望，在家完成工作消費及娛樂，成為許多世界各地人們的日常。航空業、旅館業及零售業成了去年面臨海嘯第一排衝擊的產業，也使人們生活型態改變，以零售業為例，線下消費受挫，消費行為大量轉移至線上。

依據研究機構Global Ecommerce Update指出，2020 年全球總體零售營業額雖然由 2019 年的 246 兆美元降至 2020 年的 239 兆美元，減少 7 兆美元，減幅近3%。

但疫情的催化，使得全球零售電子商務營業額反而大躍進，2020 年的營業額來到42.8 兆美元，反較 2019 年大幅成長近3成，達28%。

台灣零售業也有同樣趨勢，高力國際近期發布的『台灣工業及物流倉儲報告』指出，近年消費管道移轉，使得電商網購大幅升溫，去年網路營業額超過 3400 億元，比2019 年增加近 2 成。

進一步觀察 2016 至 2020 年台灣網路銷售成長趨勢，2016年整體零售業銷售額為 3.6 兆元，其中網路銷售額為 1,957 億元；但2020 年整體零售銷售額成長至 3.9 兆元，其中網路銷售額為 3,418 億元，整體零售的成長在五年內僅 8%，而網路銷售，則大增近 75%，平均每年有 15%的成長。

高力國際資本市場服務部執行董事黃正忠表示，近年台灣倉儲物流需求殷切，吸引不少大型投資人紛紛卡位。除了自用廠商積極拓展倉儲據點，REITs與壽險業者，同樣著眼於電子商務需求的持續成長，以及背後長期且穩定的租金收入，也加入投資倉儲行列。

另外根據高力國際亞太區研究部發表的『2021年全球投資人意願調查』顯示，倉儲物流躍升為投資的第二首選，在亞太區中有將近25％的投資人認為，電子商務需求仍暢旺，將持續加碼投資。

(工商 )