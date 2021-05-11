電動卡車製造商Workhorse Group Inc.上季營收僅達到約華爾街預測的約五分之一，迫使該公司將全年生產目標大砍近一半，周一Workhorse股價應聲崩跌14.94%，收在8.20美元。

受此拖累，電動車類股全軍覆沒，龍頭股特斯拉重挫6.4%，菲斯克汽車（Fisker）暴跌9%，Nikola跌2.09%，Lordstown Motors跌7.76%，小鵬汽車ADR跌4.61%。

全球半導體晶片短缺使製造業活動放緩，即使在疫情期間汽車需求回升，但包括福特、本田、通用和福斯汽車在內等主要汽車製造商都已被迫減產。

Workhorse執行長Duane Hughes表示，全球供應鏈的瓶頸、大宗商品原材料和零組件的航程延宕，以及我們正處於生產的初步階段，使我們第一季的產能受到限制。

該公司第一季營收為52.1萬美元，遠不及分析師預估的260萬美元。第一季虧損為1.366億美元，主要因Workhorse對電動皮卡製造商Lordstown Motor的投資公允價值減少所致。

Workhorse將2021年的生產目標從先前預估的1,800輛下修至1,000輛。

該公司在周一盤前交易一度大漲約6%，因該公司宣布和商用車車身解決方案公司EAVX進行策略結盟，將合作生產一款送貨車。EAVX是J.B. Poindexter & Co旗下子公司。

透過這項合作案，Workhorse將進軍電動送貨車市場，加入Arrival、Rivian和Canoo等眾多新創公司，以及福特、通用和戴姆勒等知名車企的行列。

Colliers Securities分析師Michael Shlisky表示，整體而言，儘管Workhorse的生產表現和前景令人失望，但像是和Poindexter結盟這樣的亮點可能抵消利空消息。

(時報資訊)