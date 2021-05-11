華研(8446)第1季合併營收2.38億元，年減24.41％；淨利歸屬於母公司業主1.19億元，年減8.94％；每股盈餘2.25元。傳統淡季以及3月換約到騰訊音樂，暫時僅認列保底收入，加上去年同期有一場大型演唱會，基期較高所致。華研表示，今年3月1日起，公司與騰訊音樂於大陸地區達成策略合作，騰訊音樂為大陸最大的線上音樂平台，月活躍用戶約6億，華研音樂歌曲的普及度與觸及用戶將大幅增加。

華研第1季各項營收比重分別為：授權收入85％、演藝經紀收入14％、實體收入1％，整體平均毛利率81.9％，此外，帳上外幣現金部位產生匯兌收益約1千萬元貢獻，淨利歸屬於母公司業主1.19億元，EPS仍保持在2元以上。

隨著各國開始施打疫苗，海外地區的商演可望逐步開放，第2季起，旗下藝人的活動增溫，包括周蕙赴新加坡舉辦演唱會、動力火車於苗栗舉辦兩場演唱會等，下半年還有門票秒殺的動力火車於台北流行音樂中心舉辦的兩場演唱會，以及籌備中其他已經敲定場地的演唱會，演藝經紀收入也將逐步回溫。

騰訊音樂旗下有大陸前三大音樂平台酷狗音樂、QQ音樂、酷我音樂，以及歌唱交友平台全民K歌，月活躍用戶約6億，付費用戶與付費率逐季上升，音樂平台付費率已達9％、歌唱交友平台付費率也穩定在5％左右。大陸線上音樂用戶的付費習慣逐漸養成中，華研音樂與騰訊音樂的策略合作，對公司有正面效益。

(時報資訊)