星展集團承諾至2039年停止燃煤業融資，為第一家新加坡銀行承諾至2039年終止對燃煤業的融資，包括相關採礦與發電公司的貸款。

為了落實此目標，星展集團將採取以下策略：1.立即停止與營收超過25％以上來自燃煤的新客戶合作，並逐步降低此營收比重門檻。2.將自2026年1月起，停止貸款給燃煤營收超過50％的客戶，但其非燃煤或再生能源項目除外，同時也逐步降低營收比重門檻。3.利用星展集團「永續和轉型金融架構」，協助仍然仰賴燃煤的產業逐步脫碳，將與客戶合作並協助擬定轉型策略，將溫室氣體的減排目標，納入所有適用永續發展的相關貸款方案中。4.星展集團每年在「永續發展報告」中將揭露邁向零燃煤融資的進展。

星展集團企業及機構銀行負責人陳淑珊指出，在邁向低碳未來的過程中，我們意識到轉型性金融的需求逐步增加，期望幫助相關產業更朝向永續發展；另一方面，可再生能源將逐漸在世界邁向淨零排放（net-zero）過程中扮演核心角色。因此，為了加速可再生能源的發展，我們增加了對市場上領先能源公司的專案融資，希望將來能擴大可再生能源的使用與供應。同時我也相信，星展集團對永續的投入將在未來幾年，對社會產生深遠的影響。

星展銀行在台灣積極推動再生能源及綠色融資，過去三年來，已完成高達10件離岸風電、大型太陽能電廠及綠色融資案，總融資金額達新台幣250億元。

(時報資訊)