欣普羅(6560)第1季稅後盈餘為4643萬元，年成長13.55倍，創下單季歷史次高，單季每股盈餘為2.65元，由於客戶訂單強勁，欣普羅訂單已看到第3季，欣普羅表示，目前IC等零組件供應相對穩定，今年第2季業績會比第1季好，全年業績可望遠優於去年。

欣普羅光電以開發數位相機影像IC起家，為專業影像處理、軟硬體開發及系統整合廠，公司經營模式類似設計公司，與TI、Nvidia、Ambarella(安霸)、SONY、ON-Semi(安森美半導體)等公司合作，共同開發客製化產品，影像產品應用範圍廣泛，包括：美國電擊槍錄影模組、遠距教學及視訊會議產品及360度魚眼網路攝影機，公司另有警用行車記錄器、執法儀及工業檢測儀影像產品等，欣普羅亦與YAMAHA共同開發、具導航、聽音樂等功能的智慧安全帽。

目前視訊會議產品佔欣普羅產品比重約70%，魚眼網路攝影機約佔20%多，電擊槍等產品約佔低於10%，至於產品生產則是委外代工。

全球新冠肺炎疫情難止，遠距教學及視訊會議需求延續，帶動欣普羅實物攝影機訂單爆增，且執法儀及智慧安全帽開始出貨，欣普羅第1季業績無畏傳統淡季，反而延續去年下半年高成長趨勢創下單季歷史次高。

欣普羅第1季合併營業收入為2.79億元，營業毛利為8635萬元，單季合併毛利率為30.92%，營業淨利為5545萬元，稅後盈餘為4643萬元，年成長13.55倍，為單季歷史次高，每股盈餘為2.65元。

欣普羅表示，目前客戶訂單已經接到第3季，雖然IC採配料方式，其他零組件交貨期也較之前長，取得沒有問題，預估第2季業績會比第1季好，今年遠距教學及視訊會議產品出貨量將從去年20萬套成長至50萬套。

在新產品部分，欣普羅與YAMAHA共同開發、具導航、聽音樂等功能的智慧安全帽第一批已開始量產，全年出貨量須視電子元件供應狀況，執法儀去年第3季開始小量出貨，目前訂單已有1萬多台，新產品也成為公司成長新動能。

(時報資訊)