從相機以及手機相機評測起家的DxOMark，近年來逐漸擴充評測項目，包含加入了手機音效、手機螢幕的測試。依照他們先前預告，他們如今也針對手機續航力提出的全新的測試基準，並且公布首批17支手機的電池續航力分數，當中的冠軍就是三星Galaxy M51！

DxOMark公布手機電池續航力測試基準後，也連帶分享了他們所建立的測試方案，他們基於科學標準、並力求體現日常生活的實際使用狀況，一支手機會經歷6.5天的測試，測試約70個項目，其中30個項目與電池續航力有關。而針對電池續航力，DxOMark建立的標準主要是透過續航（手機充滿電之後預期使用的時間）、充電（充滿電、快速充電），以及效率（充放電的功率）等三大方面進行測試還有加權評分後，會得出一個總分。

DxOMark公布電池續航力測試基準後，也公布了17款手機的電池續航力分數。包含三星Galaxy M51、Wiko Power U30、OPPO Find X3 Neo、蘋果iPhone 12 Pro Max、vivo Y20s、華為P40 Lite、小米10T Pro 5G、OnePlus 8T、Motorola Moto G9 Power、三星Galaxy S21 ultra 5G(Snapdraogn)、OPPO Fine X3 Lite、OPPO Find X3 Pro、realme C11、vivo X51 5G、Google Pixel 5、三星Galaxy 21 Ultra 5G(Exynos)、紅米9。

其中電池續航力獲得當前最高分評價的是三星Galaxy M51，它具備7000mAh電池，內附25W充電器，採用高通Snapdragon 730G處理器，搭配6.7吋螢幕、1080 x 2400解析度，60Hz Super AMOLED螢幕，搭配6GB ROM，128GB ROM。在DxOMark電池續航力測試中獲得88分總分，續航力項目獲得96分、充電則獲得61分、效率項目獲得87分。該網站也列出了Galaxy M51電池續航力測試得出3天又1小時的結果，充電到80%需要費時1小時23分、充電到100%則需要2小時25分。

DxOMark公布全新的手機電池續航力測試基準，首批17支手機中獲得電池續航力總分評價冠軍的是三星Galaxy M51。（摘自DxOMark官網）

對比來看，DxOMark電池續航力排行中，三星Galaxy S21 Ultra(Snapdragon)則獲得70分評價，5000mAh電池得出的續航力是2天。三星Galaxy S21 Ultra(Exynos)版本的電池續航力分數則只有57分，續航力只有1天17小時。而iPhone 12 Pro Max是唯一有公布電池續航力測試分數的蘋果手機，總分是78分，在目前17款手機中排第四名，其中電池續航力2天又1小時，在續航、充電以及效率上，iPhone 12 Pro Max在效率子項目的分數最高，獲得94分。

在目前已公布電池續航力的手機中，整體總分最高的是三星Galaxy M51，而續航力第一名則是Wiko Power U30（3天8小時）、充電項目獲得第一的是OPPO Find X3 Neo（4500mAh電池，充電到80%只需要23分、充到100%只需36分鐘），效率項目獲得第一的則是蘋果iPhone 12 Pro Max。

(科技)