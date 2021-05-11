台灣玉山科技協會將於5月21日舉辦「二十週年慶祝大會及論壇」，同時將發表20年來首度撰寫的第一本政策白皮書，台灣玉山科技協會理事長李紀珠11日於會前記者會表示，此次活動是台灣2021年科技產業最大的知識饗宴，尤其在中、美科技持續角力競合之際，台灣在全球科技版圖扮演舉足輕重地位。首部白皮書部份，由台灣玉山科技協會秘書長許毓仁主持，包括「高科技產業」、「資本市場及創新創業」、「生技醫療」等七大部份。

李紀珠表示，首部白皮書綜合台灣發展過程，關注於需要哪些產業、哪些需要法規修改，「積極於看未來，來自於總體大環境的變化，資本市場協助創新創業」，作為台灣前瞻政策的建言。

許毓仁指出，諸如資料經濟、數位轉型等，都關乎台灣未來的發展，且不同於傳統只注重大型科技業，運用台灣玉山科技平台，給予新創和科技業的媒合。

由於李紀珠同時為全球玉山科技協會理事長，此次活動為能服務全球玉山科技協會成員，包括美東、美西和中國大陸深圳等，許多因疫情無法飛回台灣參與的海外成員，交流更密切將會設立直播平台，讓海外可以連線台灣。

今年適逢台灣玉山科技協會二十週年，此次「二十週年慶祝大會及論壇」除台協會理事長李紀珠、副理事長童子賢及魏哲家皆將與會外，協會亦邀請行政院副院長沈榮津、AIT處長酈英傑，及鴻海創辦人郭台銘、宏碁集團創辦人施振榮、聯電榮譽副董事長宣明智等多位重量級企業家擔任論壇演講貴賓，剖析在中、美科技戰儼然演變為全球科技戰之勢，台灣高科技業者如何掌握先機，以因應全球科技產業競爭之戰略，以及面對未來，如何引導產業進一步升級重組，於後疫情時代，逆勢突破，在全球關鍵科技領域超前部署。

此外，於大會慶祝晚宴上，亦邀請蔡總統蒞臨大會致詞，以及台積電創辦人張忠謀就「經營人的學習及成長」，分享其真知灼見，並有雲門舞集創辦人林懷民、台大教授湯明哲同台，一同就此議題交流心得，激盪出跨界不一樣的火花。

(工商 )