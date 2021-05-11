為協助全國國中小在111年前全數符合內政部耐震規範，教育部過去3年拆除246棟校舍，並重建158棟。教育部近日新增核定22縣市拆除167棟老舊校舍，預估約111棟將重生為安全又美觀的新校舍。

依內政部100年公布「建築物耐震設計規範及解說」，建築物耐震標準分為四類，各級學校校舍屬第三類建築物，其耐震能力初步評估Is值應大於100。因此教育部在108年以前先以Is值80以下之校舍為優先辦理對象，並自109年起針對Is值100以下之校舍進行整建。

為提升國中小校舍耐震能力，教育部106年爭取行政院經費推動專案計畫，協助地方政府辦理校舍拆除重建或整地，109年底前共拆除246棟有立即、潛在危險或缺乏補強經濟效益、亟待整建的校舍，並陸續重建158棟新校舍。

在逐步提升校舍耐震能力的同時，教育部國教署就校舍拆除重建另訂有設計規範，在空地綠化、節能減碳、通風採光及防災避難規畫等面向皆有相應規定，並結合學校在地特色，構築完善校園環境。

苗栗縣公館國小創立120年，該校教學大樓北一棟及南二棟校舍因有重建必要，基於安全需求向苗栗縣政府及教育部申請拆除重建經費。新建校舍分為南北二棟，包含一般教室、演藝廳及社區共讀站，外觀融合校內其他建築物設計，並融入在地特色，呈現「傳統三合院」及客家建築護籠圍繞的風貌。

屏東縣泰山國小教學大樓因屋齡老舊，向屏東縣政府及教育部申請改為拆除重建。學校位處原為平埔族馬卡道族聚落泰山村，新建校舍作為多功能及展演空間，結合馬卡道族的傳統文化意象，外牆鑲上代表智慧的花形圖騰，欄杆設計則融入傳統族服的「花肩」造形，期盼藉由校舍外貌的翻轉，讓更多原住民族的孩子能親近並認同母體文化。

(中時 )