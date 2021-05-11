美國模特兒寇絲泰克(Camille Kostek)是業界比較少見的「中等尺碼」模特兒，據說她一生從不主動量體重，居然還能有這麼「中等」的身材，簡直令人羨慕。這位平民女神的男友是NFL天王巨星、拿過4次超級盃冠軍的傳奇人物葛朗溫斯基(Rob Gronkowski)。

29歲的寇絲泰克常提起身材困擾，她小時候家裡沒磅秤，媽媽總是叫她健康檢查時再去看自己的體重。她在IG寫道：「從我當上模特兒以來，不斷有人叫我減重，說我的腰和大腿太多肉，嫌我身高不夠。更讓我錯愕的是有個經紀人說我只能當個普通模特兒，因為我的尺碼不夠大，不足以被選為大碼模特兒。」

大尺碼模特兒是現在美國比較搶手的類型，因為身材肥胖的人容易變成中廣體型而失去曲線。寇絲泰克的三圍是34、28、39(吋)，身高173公分做為模特兒不算高。然而美國成年女性的平均體重為78公斤(中位數73公斤)，僅有兩成婦女少於60公斤。寇絲泰克本月開始與泳裝零售商Swimsuits For All合作，告訴大家漂亮的泳裝不專屬於纖細的女人。

「我感謝我的母親，她教導我鏡中的自己才是真實的，自己穿上那些衣服的信心才要緊。外在那些數字和卡路里都不是重點。」她看著自己的照片寫道：「不敢相信我以前會覺得自己很肉。」

寇絲泰克早年是專業啦啦隊員，2013年加入NFL豪門新英格蘭愛國者(葛朗溫斯基的前東家)的啦啦隊，曾奉派前往大陸進行親善訪問。2015年她開啟模特兒生涯，並與葛朗溫斯基交往至今。

(中時新聞網)