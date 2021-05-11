蜂蜜是大自然贈與的糖漿，不僅風味迷人，天然的成份也含有許多營養，更有不少人會加在各種食物上。不過蜂蜜也不見得每個人都能吃，網路上謠傳的不良吃法也未必正確，究竟要怎麼吃，來看專業的營養師怎麼說。

●蜂蜜有哪些好處？專家：適量攝取助補能量

李婉萍營養師指出，溫潤順口的蜂蜜可視為帶有熱量、葡萄糖、維生素B群的天然糖漿，有助於身體虛弱、體力不佳者補充能量、恢復精神，例如許多病人食不下嚥又身體虛弱，就可以補充適量的蜂蜜水。蜂蜜也有助於潤腸幫助排便，有助緩解便祕，若長期有排便困擾的民眾，可適量嘗試。除此之外，不少人口耳相傳蜂蜜水有助於解酒，對此營養師表示確實有所幫助，不過主要關鍵不完全是因為蜂蜜，而是在於糖水有助於酒精代謝，因此若要解酒身邊又沒有蜂蜜，也是可以試試其他糖水。

蜂蜜有哪些好處？(圖/今健康提供)

●蜂蜜加這些，增添風味也有助健康！

蜂蜜常見加在各種點心類食物上增添風味，其實加在某些食物上不僅可以讓風味再提升，也對身體健康有所幫助。而許多人會擔心蜂蜜加進熱飲中，營養會破壞殆盡，李婉萍營養師表示，被破壞的部份主要是維生素B，蜂蜜其它成份的營養仍存在。

1.蜂蜜＋檸檬：

李婉萍營養師指出，帶有維生素B群的蜂蜜加上含有維生素C的檸檬，兩者組成的蜂蜜檸檬水，有助提升免疫力也可以適度地補充水份，對感冒患者而言不錯選擇。

2.蜂蜜＋牛奶：

蜂蜜加牛奶滋味溫和滑順，牛奶也富含維生素B2等營養，兩者加在一起不僅好喝，也有營養相輔相成的效果，對於下午想來點下午茶的民眾來說是個很好的選擇。

3.蜂蜜＋薑茶：

薑對人體的好處眾所皆知，最知名的就是促進血液循環、暖身驅寒。薑性質偏辛辣，加入蜂蜜不僅可以額外補充些許來自蜂蜜的營養，口感也會較為溫順，女性經期來潮時可嘗試，對於緩解經痛有所幫助。

蜂蜜加這些，增添風味也有助健康！(圖/今健康提供)

●部分食材配蜂蜜有風險？營養師：無稽之談

網路上也有不少謠言，認為蜂蜜搭配某些食材會出現相剋的情況，例如大蒜、蔥、茶、豆漿、韭菜、螃蟹等等，對於諸多組合，李婉萍營養師表示掌握一個觀念就好，蜂蜜可以將其視為糖水，關於蜂蜜食物相剋的說法，營養師也解釋其正確觀念。

→蜂蜜＋茶，會引起血栓？

網傳蜂蜜加茶會有引起血栓的疑慮，這除非是大量食用蜂蜜造成血糖出問題引起血管病變，但那和蜂蜜的組合無關，任何糖吃太多都不利健康。

→蜂蜜＋蔥蒜，會傷害眼睛？

二者同食會傷害眼睛健康，營養師認為是謬誤言論。不過蜂蜜具有潤腸的效果，大蒜對於許多民眾的腸道而言確實可能會有些負擔，兩者加在一起更可促使排便更為激烈。一般人也較少同時攝取這兩樣食材。

→蜂蜜＋豆漿，蛋白質會沉澱於體內？

網路上也謠傳蜂蜜加豆漿這樣的組合，會有產生有機酸和蛋白質變性沉澱於體內的風險，對此，李婉萍營養師指出，這只是幾個將較學術性的名詞並列一起的謠言而已。

攝取蜂蜜的注意事項。(圖/今健康提供)

●蜂蜜再天然也是糖，部分族群應避免

雖然蜂蜜為天然的糖漿，不過李婉萍營養師也提醒，蜂蜜本質是糖份，與黑糖、砂糖相同，並非許多民眾將其視為養生聖物。營養成分有限，不宜多食，建議作為搭配佐料即可。

營養師提醒，有肥胖問題、高血糖、糖尿病者，不建議攝取過量蜂蜜。同時，攝取過多糖份會增加尿酸，有高尿酸問題者不建議食用。另外，蜂蜜也不宜餵食1歲以下的幼童，包括蜂蜜與生魚片一樣屬於生食，年紀過小的孩童免疫力尚未完全發育，易有肉毒桿菌感染和食物中毒的疑慮，應多加留意。

(中時新聞網)