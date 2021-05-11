一個人若想在事業上成功，除了靠努力，機運也相當重要！搜狐網命理專欄點名，生肖兔、雞以及牛的人財運極佳，在5／12～5／26期間會接二連三發大財，只要夠勤奮，就有機會過上富貴雙全的生活。

▍1. 生肖兔

屬兔人最近的財運有很大上漲，雖然主要薪資沒有大幅度上升，但他們的偏財運超強，在5／12～5／26期間，屬兔人會發現很多賺錢的小機會降臨，只要在工作之餘的閒暇時間，花費一點小心思研究理財，最終就能帶來大豐收。

▍2. 生肖雞

屬雞人在5／12～5／26期間財運極佳，會接二連三發大財，富貴雙全，這波好運降臨，有機會一改先前一段時間正財運受阻，麻煩瑣事多到讓人焦躁的狀況，等時機一到，鴻運當頭照，接住機會就能讓事業高升，幸福的日子過不完。另一方面，對於部分屬兔人來說，命宮不幸遭遇「飛廉」、「火星」煞星作亂，會影響到健康運勢，建議多留神舊疾復發，飲食要清淡，預防腸胃、便秘問題，要多多注意養生問題。

▍3. 生肖牛

屬牛人天生福分深厚，有大富大貴的命，只要他們願意付出努力，成功的機率就相當高，生肖牛的人在5／12～5／26期間福旺財旺，在工作方面，將迎來新的轉機，有望飛黃騰達，一飛沖天，他們的日子會越來越好過，一轉身就有機會變土豪。

(中時新聞網)