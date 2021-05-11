黑衣人上月夜闖台北市警松山分局引發「松山之亂」，外界質疑台北市警局長陳嘉昌、前分局長林志誠涉及施壓關說，檢方經檢視陳嘉昌等人手機後，發現陳嘉昌在得知《靠北警察》爆料後，立即指示林志誠查處說明，查明闖入的黑衣人是否為幫派？要求不能說謊，教官馬上調職，但事後因分局找黑衣人上演握手大和解，引發軒然大波。

檢方依據陳嘉昌手機內容，發現陳在4月21日晚間近11時，LINE分局長林志誠有關《靠北警察》連結並要求林查處說明，指示林將惹事的教官楊忠蒞先調警備隊再調其他分局，林經詢問所長許書桓後，向陳回報。

4月22日上午，陳要求林查明實明，不能說謊，否則事情會愈來愈嚴重，教官馬上調職，新聞要做處理，林回應已通知當天上午10時開記者會統一說明，陳要求林對衝進去派出所的人身分要查明，跟教官發生什麼糾紛？是不是幫派分子？並指示調閱監視器，不要說不清楚再被渲染。

但陳事後沒想到，松山分局的記者會竟是找黑衣人上演握手大和解，甚至監視器有96秒關鍵檔案遭所長格式化刪除，後續引發關說、施壓等傳言，引發「松山之亂」。

「松山之亂」緣於上月16日，台北市警松山分局前教官楊忠蒞因酒後在外與人口角衝突，引起對方不滿，竟有10人追進警局，一度撞倒派出所電腦，警方事後未處理。有員警在《靠北警察》上爆料，事後警方竟在分局與黑衣人上演握手大和解，引發軒然大波。

警方後來將分局長林志誠、派出所長許書桓等人調職懲處，亡羊補牢陸續約談當天10人到案，警詢後依妨害公務、毀損公物及妨害秩序等罪嫌，全數函送台北地檢署偵辦，事後並發現許刪除關鍵的96秒畫面，將中崙所長許書桓、副所長顏敏森、傅姓巡佐3人依縱放人犯、偽證罪送辦。

此事件引發警政署長陳家欽、北市警局長陳嘉昌「內鬥」傳言，陳家欽要求陳嘉昌交出手機調查並接受測謊，陳嘉昌即與林志誠赴北檢說明，並交出手機供北檢調查。陳嘉昌並於5月2日舉行記者會公布被刪除的96秒關鍵畫面，並稱許書桓是因格式化不慎誤刪。

(中時 )