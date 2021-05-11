4年前擔任新北市政府拆除大隊技師的劉國誠，向違建戶謊稱可幫忙找市議員疏通緩拆或停拆建築，索賄1200萬元後來又降價成500萬元，對方未付款；最高法院斥責劉男嚴重敗壞公務員風紀，依利用職務上機會詐取財物罪未遂判囚3年7月，另3月可易科罰金定讞。

2017年陳姓母女位在新北市新店區五峯路的房屋，因民眾檢舉施工搭建違章建築，經拆除大隊勘查後認定有新建造之違章建築，列為優先拆除案件，經製作相關文書陳核後，將該拆除案轉至拆除組執行後續業務，並由劉國誠負責處理。

劉國誠向陳姓母女騙稱，她們新店房屋可能會被拆光，但他可代為尋找議員關切後，重新辦理會勘，但對方需支付議員關切的處理費用1200萬，劉先找議員辦理會勘後，再向母女索討500萬元，因陳女表示需時間籌錢，劉男表示一手交錢一手交付結案公文。

劉男還向陳女索賄1支IPHONE行動電話，後來陳姓母女驚覺恐涉嫌行賄等罪嫌，故並未支付500萬款項，也未交付IPHONE行動電話，檢方據報後展開搜索偵辦後，將劉男起訴。

台北地方法院將劉男判刑4年4月，台灣高等法院認為，劉國誠始終否認犯行，並以不合理之辯詞試圖脫免其責，未知悔悟，認其態度不佳，將他判刑3年7月及3月。上訴後，最高法院駁回定讞。

(中時 )