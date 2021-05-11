立委陳柏惟質詢國防部長邱國正。（取自中時新聞網）

陳柏惟質詢國防部長

對於軍方以第二預備金欲修葺泰北孤軍墳墓一事，立委陳柏惟在質詢國防部長邱國正時質疑，他們來過台灣的有多少人？為何不去紀念白團？為何不去紀念德國教官？是國民黨對不起他們，不是我們對不起他們！國防部長邱國正強調，「黨阿幹嘛的」不在這裡討論，若有疏忽回去改進，但這工作一樣會做，這畢竟是國軍袍澤為國家犧牲，是國防部能夠為他們出點力的表現。

對此，網友痛批「直接罷免仇恨立委」、「趕快辭職，立委這個職位不適合你」、「怎麼會選上這種立委？」、「令人丟人的立委水準」、「台中的鄉親啊！你們看看吧，趕快罷掉吧」、「刪Q總部感謝您的催票」、「大家的耳朵辛苦了」、「國家不幸」。

此外，網友大讚國防部，「國防部長邱部長真是太有骨氣了，是國軍的表率」、「邱部長辛苦了」、「部長讚，101分」

質詢過程如下：

陳柏惟：有一群孤軍，當時還拍了電影，叫異域；請問，泰北地區過去由哪一個單位出資修建墓園或紀念館？

軍方：是僑委會

陳柏惟：為何這次是後備指揮部？哪裡來的靈感？

軍方：這些泰北孤軍在民國38年進入泰北地區，多次進入大陸作戰，作戰過程中慘烈犧牲，相關事蹟，都可以為國軍官兵表率。

陳柏惟：你的意思是過去錯了，國民黨對不起他們？都安排僑委會處理？

軍方：不是這樣，以往都有這樣處理。

陳柏惟：以前甚麼時候用指揮部預算處理？

軍方：不是用後備指揮部預算。

陳柏惟：為何這次用後備指揮部？

軍方：這次是委託中華救總

陳柏惟：中華救總…你是說被指定為國民黨附隨組織的那個中華救總？

軍方：這所有過程都依照法定來做。

陳柏惟：依照哪一個法？

軍方：捐補助標準辦法。

陳柏惟：捐補助標準辦法誰訂的？

軍方：今年2月份我們訂定的

陳柏惟：今年2月份國防部自己訂，不就自己訂、自己處理？有經過立法院嗎？

軍方：這作業規定當初訂定…

陳柏惟：你們所謂依法處理是自己訂一個規定，然後自己領預算，沒有經過立法院，自己指定廠商，這難道沒有圖利的問題嗎？台灣有多少團體可以做這件事情？為何條件限制到最後只有一個團體可以做？我們有沒有僑委會在那邊的人？國防部有沒有駐外武官在那邊？

軍方：當初開會也有找過相關單位。

陳柏惟：外交部泰國辦事處可否處理？

軍方：墓園土地管轄權不在我們國內。

陳柏惟：為何發包需要台灣團體去做？

軍方：這可不可以跟委員在辦公室再做說明？

陳柏惟：不可以，我上禮拜有沒有問？我每一次問，你們都不知道，等到新聞出來在這邊質詢，為何問的時候不回答？

國防部長：委員，沒有不回答，這樣子，當中有人傳達訊息，這我承認，我來負責。這個案子，僑委會、外交部都有幫助，但真正去接觸到的，因為以往這些案子曾經做過，他們畢竟是國軍袍澤，假使國防部再不管的話，變成沒有人在管，所以國防部願意承擔。但為何由後備指揮部？因為後備指揮部本來就管忠靈塔殿，這本來就他們的責任，所以透過他們的管道去接觸。

陳柏惟：1968年，國防部史政室...，請問是哪3個國家在台灣活動紀錄？德國法國跟日本。其中日本還幫我們在金門打過砲戰。郝柏村在白團裡面當過學生，我們刺槍術、刺刀術全部跟白團有關，為什麼不去紀念他們？為什麼不去紀念當時來台的德國教官？不是說泰北這群人不重要，但是他們來過台灣的有多少人？更可惡的是上禮拜明明有問經費在哪裡？哪一個組織來主責？都說不知道。都等上新聞才跟我講，你是不是覺得我這邊的資料不重要？

國防部長：我跟委員報告，我們不會大小眼，哪個委員重要、哪個不重要。

陳柏惟：為什麼這筆經費要繞過預算？

國防部長：的確是我疏忽，這我回去改進。但這工作一樣會做，這畢竟是國軍袍澤為國家犧牲，國防部能夠為他們出點力的表現。

陳柏惟：我建議我們可以請在地的僑委會、僑商幫忙。我建議外交部也可以處理。我建議你們不要用爭議這麼大的救總，尤其在指導辦法限定資格只有他能來做，這樣明明就不會有爭議了。

國防部長：現在已經找到他嘛。

陳柏惟：其他人都不要嗎？

國防部長：沒有說不要，找了以後大概沒有意願承擔嘛。

陳柏惟：泰緬地區華裔服務協會找過嗎？你怎知道其他人不要？

國防部長：如果要的話以後列為對象。

陳柏惟：我們有很多對象，我們可以用國防部公開招標方式處理，

國防部長：可以，好

陳柏惟：這有比突擊艇急嗎？

國防部長：我覺得也是當務之急

陳柏惟：為什麼？

國防部長：因為照顧官兵我們要表達的照顧阿！

陳柏惟：他已經列在僑委會預算照顧這麼多年了，把它拉來國防部處理？

國防部長：我沒有講過去。

陳柏惟：把它拉來國防部處理？這瑕疵這麼嚴重？你們又指定中華救總？我不能理解阿，如果今天是公開透明的程序，今天我有可能在這裡質詢？

軍方主計局：是根據預算法第22條、第69條動支第二預備金

陳柏惟：我知道，所以更奇怪，我上禮拜問你們說不知道科目，你們要不要去問當時跟我辦公室對的人是誰？

軍方：上禮拜的疏失會去查證，造成委員誤會，會做管控。

陳柏惟：甚麼該做甚麼不該做？

軍方：我們不是一開始就指定。

陳柏惟：我剛舉兩三個團體你們都不知道，國防部不是自己也有駐外武官？

軍方：我們是召集部外相關單位共同研討。

陳柏惟：我很好奇，你們為何不當地找跟台灣有關係的，不管是民間或是政府組織，你去那邊找廠商也好。

軍方：這建議我們會納入。

陳柏惟：在台灣找一個組織，交通也算我們的，現在又有疫情的問題，還是登錄在案的國民黨附隨組織。你知道泰北地區我去過，那裏沒有蔣公銅像，他們只有段將軍銅像，你知道這是甚麼意思嗎？國民黨騙他們台灣是未來的中國，是國民黨對不起他們，不是我們對不起他們ㄟ！

國防部長：這議題我們不在這裡討論，好不好，這個黨阿幹嘛的…

陳柏惟：他既然是黨產附隨組織，我們何必要用這一個爭議的組織去做，是故意希望新聞鬧大一點嗎？

此時軍方欲回答時，陳柏惟表示時間已到，而結束這場質詢。

(中時新聞網)