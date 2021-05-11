2022年縣市長選舉戰火將至，新北市長寶座備受關注，最新民調顯示，民進黨不管推派誰參選，新北市長侯友宜支持度都遙遙領先，只有衛福部長陳時中可勉強一戰，但其支持度仍落後侯友宜一半。

凱達格蘭基金會《新台灣國策智庫》今（11）日公布2022新北市長選舉選情初探民調，結果顯示，新北市長侯友宜支持度遙遙領先民進黨可能候選人：陳時中、前交通部長林佳龍、民進黨立委蘇巧慧、林淑芬及吳秉叡等5人。

民調表示，侯友宜以58.1%的支持度領先林佳龍的19.4%；侯友宜對上陳時中則為54.1%比24.9%；侯友宜對上吳秉叡64.5%比10.6%；侯友宜對蘇巧慧則是64.3%：9.3%；侯友宜對林淑芬是60.7%：12.2%，這5位綠營候選人中，只有陳時中較具優勢。

至於新北市民對侯友宜的滿意度，民調結果顯示，高達81.2%的市民滿意侯友宜的施政成績，不滿意儘為7.0%，表示侯友宜的執政能力在新北獲得不分藍綠的跨黨派支持。

該民調是新台灣國策智庫於5月3日和4日間進行調查，成功訪問1068位台灣年滿20歲民眾，信心水準為95%，抽樣誤差在正負3.0個百分點。

(中時新聞網)