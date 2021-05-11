經營85度C的美食-KY(2723)2021年首季營運雖受亞洲市場疫情升溫影響成長動能，但營業效率提升使本業獲利較去年同期倍增，歸屬母公司稅後淨利2.51億元，季減27.79％、但年增近2.84倍，每股盈餘（EPS）1.4元，表現符合投顧法人預期。

美食股價4月底觸及191.5元、創近21個月高點後高檔震盪，今（11）日受大盤重挫逾500點拖累，開低後隨賣壓出籠下殺跌停價163元，在觀光股中表現最弱。不過，投顧法人看好美食今年營收恢復成長、獲利成長動能強勁，維持「買進」評等、目標價200元不變。

美食首季合併營收48.74億元，季減7.4％、年增3.68％，毛利率58.83％，低於去年第四季59.62％及去年同期59.32％。不過，營業利益3.59億元，雖季減37.22％、但年增近1.36倍，使營益率7.37％，雖低於去年第四季10.91％、但顯著優於去年同期3.24％。

美食表示，首季營運仍面臨亞洲市場疫情升溫挑戰，影響營收成長動能。但受惠於營運效率提升，象徵本業獲利的營益率仍維持逾7％水準，為去年同期的2倍以上，顯示過去1年來海外各市場的成本及費用結構已顯著優化，使經營能力更明顯提升。

投顧法人指出，美食首季三大市場營收以中國大陸年增13.56％為主成長動能，台灣及美國雖分別年減5.64％、10.19％，但衰退幅度較去年第四季明顯收斂。營益率方面，以台灣維持12％水準最強，美國持續回升至8.5％，中國大陸則降至5.5％，較去年第四季下滑。

美食亦公布4月自結合併營收16.19億元，雖較3月16.93億元小減4.39％，仍較去年同期14.11億元成長達14.68％，年增率連5月走揚。累計前4月合併營收64.92億元，較去年同期61.14億元成長6.18％。

美食指出，美國4月營收成長力道強勁，除較去年同期倍增，並創2008年進軍以來同期新高，主因85度C門市日均來客數連4月回升，帶動當地營收扭轉往年季節性表現。投顧法人指出，美食4月美國門市同店營收年增率達50％。

而中國大陸市場普遍受疫情影響，首季恢復幅度不如預期，4月亦受五一長假出遊前夕影響，排擠餐飲消費預算。不過，美食中國大陸85度C門市4月同店營收仍逆勢繳出年增1～2％、客流量年增雙位數佳績，優於多數大型連鎖品牌，基本面維持穩健。

展望後市，隨著美國經濟將逐月開放，可望帶動民生消費動能持續轉強，配合未來將重新開放內用消費、以及尚未恢復營業的5間門市將重新開業，美食看好今年美國營收成長有機會創下3年來高點。

而中國大陸隨著經濟活動加快正常化，餐飲消費回溫仍為大勢所趨，預期餐飲產業營收成長動能將先蹲後跳。美食看好即將到來的夏季冷飲銷售動能，配合下半年展店動能挹注，預期營收及展店動能可望搭上餐飲業買氣回溫潮，帶動營益率持續提升。

投顧法人認為，美食首季整體營運表現符合預期，看好今年營收將重返成長軌道，且獲利成長動能強勁。雖然股價自去年8月以來已漲逾5成，但考量獲利動能強勁且向上趨勢不變，目前評價相較過去仍偏低，仍維持「買進」評等、目標價200元不變。

(時報資訊)