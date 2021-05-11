據悉，美國政府現正在調查日本本田(Honda)的雅哥(Accord)車款是否有瑕疵，若最後發現雅哥的方向盤真的不聽使喚的話，美國至少有110萬輛必須召回進廠維修。

美國時間10日，美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，過去一段時間內，已收到31位美國駕駛人，還有超過77位本田車主申訴。這上百位民眾均指出自己汽車方向盤失靈，不僅開車時會偏離既定行駛路線，甚至還傳出兩次撞車意外與兩人因此受傷。

目前美國政府調查重心是，雅哥從2013年到2015年式車款。這個方向盤不受控的問題，過去陸續都有車主反映。NHTSA將調查這項問題發生頻率次數，有多少車輛受波及，以及會導致後果影響。

本田方面表示，正與NHTSA充分合作，自己也正在調查此事。本田補充，若車主發現方向盤有任何問題，都應馬上去經銷商，並看是否需要維修。

這些車主投訴書中，有一位2013年式的雅哥車主表示，2018年底時開車行經山坡路，車子突然向左轉然後就失控。最後還出了撞車意外，開車的駕駛與乘客都因此掛彩。

另一位也是2013年式的雅哥車主指出，自己在空地測試時，發現雅哥方向盤，會突然向左或向右90度自轉。然後開去經銷商，修車師傅也有相同情況發生。

不過，當時因該維修車廠找不到，藉由車載晶片所自行偵測到的數位故障碼，所以不適用雅哥2015年式的動力方向盤失靈延長保固條款。

倘若美國政府一旦發現，這些車主每天開著車就像是玩命一樣，將會立刻採取行動。因此，事態嚴重的話，本田雅哥可能就要宣布召回。

(時報資訊)