印度出現新冠患者罹患致死率達5成的罕見白黴菌症（mucormycosis），醫生推測可能是使用類固醇藥物治療新冠所致。

印度新冠疫情嚴峻之餘，近期更出現新冠患者罹患罕見白黴菌症（mucormycosis），醫生推測可能是使用類固醇藥物治療新冠所致，白黴菌症致死率高達5成，主要症狀包含視力模糊、胸痛、呼吸困難、咳血等，嚴重者，醫生甚至要摘除患者眼睛來保命。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，近來印度各地醫院出現新冠患者併發白黴菌症的情況，印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research，ICMR）周末指示照顧新冠、糖尿病、免疫系統虛弱患者的醫生，應特別注意患者是否出現白黴菌症的早期症狀，包含鼻竇疼痛、面部半邊鼻腔阻塞、偏頭痛、腫脹或發麻、牙痛、牙齒鬆動等。

白黴菌症是相當罕見的感染，主要經由接觸白黴菌引起，白黴菌常見於土壤、植物、糞便、腐爛的水果及蔬菜、甚至是健康民眾的鼻子及黏液等，不過引發感染症是相當罕見的。

一旦染上，感染會影響鼻竇、大腦、肺部，導致患者鼻子發黑或變色、視力模糊、胸痛、呼吸困難、咳血等，糖尿病患者、或者是癌症、愛滋病等免疫系統嚴重受損的患者甚至可能面臨性命威脅，死亡率高達50%。

Gujarat: Tsunami of mucormycosis among Covid-19 recovered https://t.co/HGH5cfAqeY pic.twitter.com/Zr1llyxM7s — The Times Of India (@timesofindia) May 6, 2021

醫生推測，印度這一波新冠患者併發白黴菌症的情況可能是由地塞米松（Dexamethasone）等類固醇藥物的使用引起，這類類固醇藥物主要用來治療新冠重症患者，白黴菌症原本就和糖尿病高度相關，罹患新冠肺炎的糖尿病患者可能因為使用類固醇藥物治療而使病情加重。

報導指出，類固醇藥物能降低新冠病毒在肺部的感染症狀，而且似乎能阻止免疫系統在對抗新冠時過度運轉所造成的傷害，不過同一時間，這種藥物也會降低患者的免疫力、提升血糖濃度，科學家認為，患者免疫力下降可能觸發了白黴菌症感染。

事實上在新冠疫情爆發之前，印度就有白黴菌症病例，而且比其他國家更多，孟買富通醫院（Fortis Hospital）過去2周已經至少治療10起病例，數字是疫情之前全年的2倍，所有患者都有糖尿病史，或是使用過免疫抑制劑藥物，部分患者不幸死亡，有些患者失明。

孟買的眼科醫生奈爾（Akshay Nair）表示，他治療一名感染白黴菌症的25歲新冠康復患者，醫療團隊清除女子鼻腔內受感染的組織後，還必須摘除她的眼睛「挽救性命」。

患者需要摘除眼睛保命通常是因為太晚治療、已經失明，施打抗真菌靜脈注射劑是目前唯一有效的治療方式，患者必須每天施打，並且連續施打8周。

白黴菌症不只發生在印度，英國、美國、法國、奧地利、巴西、墨西哥等都有病例，不過印度的病例數更多，英國曼徹斯特大學教授丹寧（David Denning）指出，其中一個原因可能是印度有許多糖尿病患者。

印度政府並未公布白黴菌症病例數，強調沒有大爆發的情況，印度醫學研究委員會專家穆克吉（Aparna Mukherjee）表示，不需要特別擔心，只需要注意何時該諮詢。

(中時新聞網)