大陸官方今日公布人口普查結果，儘管人口保持低速增長，但少子化與人口高齡化形勢仍舊嚴峻，中國人口學會副會長、南開大學老齡發展戰略研究中心主任原新提醒，中國千萬不要陷入到「人口決定論」的陷阱。人口是國家發展的基礎性、戰略性、全域性的要素，但絕不是國家興衰的根本性或決定性因素。

原新接受大陸觀察者網訪問時指出，查看2018-2020年全世界國家創造力的指數，會發現美國、日本、韓國、新加坡都比較靠前，但它們的的少子化、高齡化水準也很高，高齡化和國家科技創新能力這兩個指標不存在不可調和的矛盾。

原新認為，在中國，很多人說少子化使得科技創新能力弱了，這有點雙重標準。少子化會影響整個國家未來的人才規模，但不是決定性的因素。我們每年出生1400萬人也不少，少子化是相對於14億人口基數來說。

原新強調，教育科研的發展要看科教興國、教育高品質發展，也要看人口整體的健康素質改善。健康中國戰略能夠很好地落實中國人的健康素養、健康知識、健康行為。健康素質的改善承載著教育、科技知識，專業技能。

原新稱，從教育發展角度來說，我們把大專教育以上稱為普通高等教育。據推算，中國2020年受過普通高等教育的人口數量超過兩個億，意味著15％以上的中國人受過高等教育。我們大學的毛入學率已經達到了53％，中國已經成為高等教育普及的國家。讓受過高等教育的人充分的就業，發揮一技之長，對科技創新，從中國製造走向中國創造都奠定了非常好的基礎。

原新說，不要把少子化和高齡化的趨勢與將來科技能力創新直接聯繫起來。老年人不是社會的包袱，老年人是社會的財富，一個人進入老年的階段，是他人生當中生活閱歷、知識、技能、人際最豐富的時候，他一生當中的努力和追求，很有可能會在老年期爆發出來。

(中時 )