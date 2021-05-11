雜誌10日公布最新民調，結果顯示，民眾對總統蔡英文的滿意度為55.3%，是五年來最高。對此，資深媒體人彭文正表示，那就繼續努力把它拉到5.53%，「這就是我們的責任」，並批拿政府錢的人，沒有資個做民調。

根據遠見雜誌公布的最新民調結果，蔡英文的滿意度來到55.3%，不滿意度創新低，為31.1%。遠見分析推測，雖爆發美豬爭議、藻礁公投成案，太魯閣事故更是台鐵使用死傷最慘重的意外，還面臨74年最嚴重旱災等事件，但蔡英文挾防疫有成、經濟逆勢成長等加持下，聲望未跌。

彭文正今（11）日在廣播節目「千秋萬事」中直指，「拿政府錢的人沒有資個做民調。」對於蔡英文滿意度有55.3%，他說，繼續努力把它拉到5.53%，讓大家知道真相，她要自己這麼開心的話，那就請開心啊，我們也沒什麼意見，「我說過，她全世界諾貝爾獎和平獎拿完還是要去坐牢」。

此外，彭文正也分享先前因論文門開庭的經驗，他說，6、7成的法官都為政治服務，但並非判他輸就是壞法官，判他贏就是好法官，而是審理過程、判決書是不是寫得讓人信服，對於調查證據有沒有用功。彭呼籲法官，一定要獨立審判，集體抗拒政治介入。

(中時新聞網)