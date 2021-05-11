【旅遊經 編輯部報導】

台北市為邀請民眾來一場步道之旅，臺北市政府大地工程處在今(2021)年將舉辦4場「步道生態導覽活動」，精選出縱走中的「指南茶香步道」、「劍潭支線步道」、「大溝溪畔－圓覺寺步道」以及「虎山溪環狀步道」等。其中第一場「臺北大縱走 步道大串聯」活動將於5月29日(六)展開，挑選的路線是臺北大縱走第七段最精華的部分，預計從貓空站走到指南宮站，欲前往的民眾，因活動限額300人，請把握報名機會！

集合點-貓空纜車站外平臺台北市大地處表示，當日上午8：30於貓空站外側平臺集合，以小隊方式出發。首先將沿著指南路三段前行，沿途會經過多間茶藝館、茶餐廳和田園咖啡廳等，是遊客到貓空賞櫻、看夜景、用餐的主要路段。再者，由此可遠眺臺北盆地、林口臺地，淡水河口，觀音山、七星山及大屯山，近看101大樓與脖子伸得長長的長頸鹿煙囪。

大成殿步道從指南路三段直接陡上，通往指南宮後山道路

指南溪中遊溪谷的壼穴地型，是貓空最具代表性的景觀

指南溪中下遊溪谷有明顯落差，因此形成一道水柱形的瀑布

遇茶展中心步道叉路右轉後不久，便可看到廣闊山谷和大片的茶園沿途路過天恩宮，進入臺北市鐵觀音包種茶研發推廣中心對面的健康步道，其為設施完善的木棧道，樓梯扶手上還有松鼠造型木雕，呈現出自然生態的意象。接著右轉茶展中心步道，可望見廣闊的茶園，或許有機會巧遇一大群人正在忙著採茶！緊接著走到土地公廟和打印臺的叉路口，此處可轉至壼穴平臺，站在吊橋上觀看貓空地區著名的壼穴地形，這裡亦是指南溪上游。續行經小巧的石神廟、長虹橋和瀑布後，步道會再接上指南路三段。

貓纜指南宮旁的綠光平臺是活動終點和舉辦步道音樂會場地

綠光平臺上有一根「遊」字拓印柱，到此別忘了蒐集、打卡！順著山下方向走，將看到大成殿步道口，這一條步道雖短，但陡升約100多公尺，走起來較辛苦，所幸沿途碎石和松木棧道交錯，階梯步道設施完善，兼具挑戰性及安全性。最後的路段為指南宮後山道路，當看見指南宮站的高架纜車站後，便快快抵達綠光平臺，而綠光光臺也是活動的終點。此外，大地處將在這裡舉辦步道音樂會，悠揚的音樂聲搭配著青山和纜車交織的美景，是一場視覺和聽覺的饗宴！提醒民眾，屆時將視中央防疫政策之規定，如有必要，仍請參加民眾配合實聯制，在報到時為大家量測體溫、記錄等措施，並請自備口罩。

※.臺北大縱走第七段指南茶香步道生態導覽活動路線圖：

而指南茶香步道生態導覽活動名額為300人，於本週五(14日)開放報名，額滿為止。相關訊息可至中華民國自然步道協會官網(https://www.naturetrail.org.tw/)報名，或至大地處網站(http://www.geo.gov.taipei/)查詢

(中時新聞網)