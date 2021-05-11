台中一名7歲男童在學柔道時，因學長與教練施予過重訓練，致顱內出血瀕臨腦死，昏迷至今已17天，其父親8日在臉書上曬出按摩男童的小手與小腳照片，盼望奇蹟能出現。（翻攝當事人臉書）

台中市豐原區7歲黃姓男童，4月21日晚間遭柔道教練不當訓練重摔，腦部重創昏迷至今已21天，男童腦壓已於6日晚間恢復正常值，腦壓檢測儀器已移除。不過豐原醫院今天（11日）表示，黃童昏迷指數仍為3，狀況無太大改變，「仍需要奇蹟出現」。

黃童昏迷21天持續在豐原醫院治療中，據ETtoday新聞雲報導，院方今天表示，黃姓男童昏迷指數仍為3，狀況與昨天大致相似，腦部、呼吸及消化功能不佳，仍需依賴呼吸器，持續積極治療中。院方表示，黃童腦壓雖恢復到正常值，但不代表健康會完全恢復，「仍需要奇蹟出現」。

9日是母親節，黃童母親在臉書po出一張去年兒子畫給她的生日卡片，傷心表示「不論如何跟他說話，他都不理會我，我的心就好痛好痛」，她也向兒子呼喊：「寶貝，你說你要在母親節唱歌給媽媽聽，你是不是該醒過來實現承諾呢？」。

而黃童父親則是在8日的臉書貼文透露，兒子的腦壓已趨於正常，院方考量腦壓檢測器放太久，恐有感染風險，因此已將腦壓檢測儀器移除了；而他為了刺激兒子的腦部盼望病情好轉，上網查詢按摩方法，開始每日都悉心為兒子按摩小手、腳部與腳趾頭，只希望奇蹟能出現。

(中時新聞網)