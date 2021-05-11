全台規模最大的水樂園「馬拉灣」夏天旺季一天可湧進破萬遊客，今年開園日因配合抗旱而暫緩，園方強調現階段共體時艱，不談損失。（本報資料照片）

全台規模最大的水樂園「馬拉灣」位於「供5停2」限水區，園方配合節水政策，暫緩親水娛樂，今年開園日「沒有時間表」。（本報資料照片）

大台中缺水嚴重，農業灌溉先停供，民生工業用水也實施「供5停2」。時序入夏，「看天吃飯」的親水娛樂也受影響，全台規模最大的水樂園「馬拉灣」原定5月初開園，因旱象未解，且位於「供5停2」乙區，園方決暫緩開園，與國人攜手抗旱，將在解除限水後再啟動整備。

麗寶樂園渡假區位於位於「供5停2」乙區，每逢周四、五停水。麗寶Outlet Mall的科莫湖水量約600公噸，用水採取循環再利用，每月只有3％自然蒸發，配合限水措施，水舞演出3月8日起每日減為8場，4月6日起暫停所有演出。

全台規模最大的馬拉灣水樂園啟用21年來，一般在4月底、5月初開園，去年首度因疫情延後到6月13日，今年預計5月初開園。園長王永豪表示，因水情嚴峻決定暫緩開園，將視水情狀況評估開園日，坦言「沒有時間表」，強調現階段共體時艱，配合政府政策，不談損失。

王永豪表示，為節約用水，馬拉灣早已超前部署「循環永續」，斥資近億元打造與迪士尼、環球影城同級的水資源過濾循環系統，共16個水過濾系統，可24小時運作，除能過濾水中雜質，更可有效抑制水中常見病菌，每月只有3％用水自然蒸發，可重覆利用330萬噸水量。

麗寶福容大飯店及麗寶賽車主題旅店，頂樓皆設置雨水回收系統，客房內的馬桶、給水器、蓮蓬頭也都是使用有省水標章的產品，另外泳池設備及水景噴泉池，都設有過濾回收系統，平時就為節水盡一份心力。

(中時 )