20年前隻身前往印尼工作的台南梁姓男子，在印尼外遇並生下2名子女，從2005年起即對在台灣的妻小不聞不問。不料，2020年梁男確診新冠肺炎後，竟主動聯絡台灣妻小，要求幫忙照顧他在印尼生的2名私生子。梁妻向法院提告，台南地院判准離婚。

梁妻主張，1981年梁男與她結婚後，育有2名子女；2001年丈夫遠赴印尼工作，剛開始每2至3個月會回台灣一趟，並停留1周與妻兒相處；但從2005年起，丈夫即不再回台灣，也沒有與妻兒聯絡，原本以為丈夫一直都在印尼，直到2016年她到戶政事務所辦理梁男戶籍遷出時，才得知丈夫一直都有回台灣，但沒有回家。

2020年9月間丈夫在印尼感染新冠肺炎後，透過哥哥轉達，要求她聯絡認識的台商會會長，幫忙安排搭機返台治療；但會長說，只能安排到印尼較好的醫院治療，無法回台治療。當時，丈夫害怕他自己會死亡，加上外遇對象也已經去世，擔心印尼的2名私生子沒人照顧，要求她及子女幫忙照顧，但她們都沒有答應。後來，梁男康復出院，雙方就再也沒有聯絡。

梁妻不滿丈夫長期對家庭不聞不問，還在印尼外遇生子，更因染上新冠肺炎要求妻女幫忙照顧，憤而向法院訴請離婚。由於梁男並未出庭應訊，一審根據梁妻提出的事證，認定梁男所為已動搖婚姻誠摯、相互扶持的基礎，難以維持共同生活，判准離婚，全案還可上訴二審。

(中時 )