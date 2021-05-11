蔡英文總統日前提出中火減煤數據自稱減煤最多總統，台灣健康空氣行動聯盟今出面表示，中央搶著當減煤王，卻避談鄰近的麥寮、台塑化電廠，一年燃煤總量高達1222萬公噸，與中火的1229相差無幾，但迄今卻無減煤期程，放任「地下中火」繼續製造空污，籲請停發即將到期的燃煤許可，停止繼續傷害北中南的民眾。

蔡英文總統上月在臉書粉專發文，強調任內中火用煤量減幅超過600萬噸，是歷任總統最多。

對此，台灣健康空氣行動聯盟、雲林健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟、台灣生態學會等民團，今出面指控蔡英文並未完整揭露事實。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，中央和地方爭當中火減煤王，但中台灣地區卻有另一座地下中火，就是位於雲林的麥寮電廠、福懋興業，及台塑化1、2、3廠汽電共生，日夜狂燒燃煤，至今大半不受反空污公民監督，減煤無期程，儼然成為能源轉型國策的最大局外人。

葉光芃進一步說，小英自稱自己是減煤最多的總統，問題是，根據資料顯示，中火在2020年用了1229萬公噸燃煤，而雲林的台塑化、麥電在2019年則用了1222萬公噸燃煤，這意味著台灣的空污問題不是只要面對中火，如果雲林燒燃煤的問題不解決，空氣也難以改善。

葉光芃指出，根據空氣品質預報，現在南臺灣雖然是一片綠油油，但北部卻變成黃色，這是因為目前吹的是南風，造成中台灣燃煤空污北漂，「六輕燃煤傷害雲林，中南部沒有局外人，台灣北部也沒有局外人。」

雲林健康空氣行動聯盟代表林富源則表示，蔡英文宣稱台灣今年的經濟成長率是坐4望5，同一時間雲林的燃煤量也增加4到5個奔百分點；尤其台灣整體用電量每年增加1至2成，蔡英文卻又說台灣在2050年要達到淨零碳排，「每年碳排、用電都繼續增加，加了30年之後會等於0，我不知道蔡英文的算術是怎麼算的。」

林富源說，依照目前台灣使用燃煤的狀況，讓人感覺蔡英文的2050淨零碳排是「發誓別人死」的空口說白話，等到30年一到，看誰執政誰就衰。因此，呼籲蔡英文正視中火之外燃煤與日俱增的現況，別讓雲林承受國家經濟成長的禍果。

葉光芃強調，針對雲林燃煤問題，今年6月他們將發起6月行動，要求政府說明今年到底超前核發了多少張類似於「合法殺人許可」的燃煤許可，呼籲立即停發即將到期的燃煤許可。

(中時 )