短今(胡馨儀)是中職中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員，外型甜美卻擁有娜美般的身材，加上親和力十足，受到不少粉絲喜愛，不過近日卻被拍到她對著鏡頭「鬧脾氣」模樣，讓不少人都相當不解發生什麼事，她也特地還原當時情況，不過網友卻被她釋出的23秒影片給晃暈了。

近日短今在場邊應援時，突然對著鏡頭鬧脾氣，不斷皺眉、指手畫腳，最後還跺腳，但因為沒有收音，所以不知道發生什麼事，她也特地在社群揭開謎底，「很多人對於今老師的默劇感到困惑，莫急莫慌莫害怕，今老師已經幫大家上好字幕，對話內容簡單來說就是，討債集團，欸！收錢啦！攝影小弟表示怕，兇。」

短今親自解釋發脾氣背後真相。(圖／翻攝自短今IG)

只見她附上的23秒影片中，她開玩笑對攝影師說拍太久了，她要收錢囉，還不停說多拍多付費，網友看了都直呼她太可愛了，「我坐在正前方真的笑到不行」、「這是在嬌嗔吧」，還有網友表示只注意到她的好身材，「我沒看到短今啊，我只看到黃潮來襲晃的我頭都暈了」、「太兇(胸)了啦」。

擁有甜美外型的短今，身高卻有173公分，逆天身材和呆萌個性反差，吸引不少粉絲喜愛，2016年她加入中信兄弟Passion Sisters啦啦隊，當年季初票選時，和另一位人氣成員峮峮同為人氣王，並在2018年任職隊長，更出版個人首本寫真書《今夏戀愛中》獲得外界好評。

(中時新聞網)