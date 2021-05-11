台科大舉辦職涯活動，徵選學生當鈊象電子總經理陳阿見的實習生，學生除了近身觀察總經理工作，還可以參與部門主管會報，了解公司營運及最新產品和開發過程，更能直接向總經理提出各式問題，體驗高階主管在公司的一日生活日常。

鈊象電子是國內自製開發商用電子遊戲機和線上遊戲的領導廠商，擁有全方位的遊戲產品線，《明星3缺1》、《金猴爺》等知名線上遊戲及許多遊戲場所的電子遊戲機全都出自鈊象。鈊象電子董事長李柯柱、總經理陳阿見，均是台科大校友。

鈊象電子積極培育遊戲產業人才，回饋母校多年，10年內捐款與產學合作金額破億元，這次更在台科大校長顏家鈺的力邀下，讓學弟妹們有這個難得在總經理身邊學習的機會。

首次獲選總經理體驗活動的台科大財金所學生盧品宏，一早進入公司就參與了部門主管茶會，他難掩興奮之情的說，「我好像在看電影喔，這種高階主管的經營會報，通常只能在電影場景出現，沒想到自己有機會可以親身參與！」

盧品宏說，自己可能工作很多年後都還不一定能接觸到CEO，更不用說可以跟到他整天的行程，還有這麼多部門主管和我匯報。陳阿見總經理直接像他介紹公司產品、公司沿革歷史發展，甚至是整個公司未來走向。更驚奇的是，還帶他嘗試了許多未上市遊戲機台，體驗最新VR、體感互動、賽車機台，這真的是夢幻般的體驗。

特別的是，陳阿見總經理數十年如一日的鐵人精神讓盧品宏印象最深刻。陳阿見說，「我10點半睡覺，有應酬也最晚11點結束，每天3點45起床，5點進公司，總是第一個進公司，門口警衛都會在那時段保持清醒。」從年輕時候就這樣，數十年如一日，每天只睡5小時，也讓盧品宏對成功經理人的毅力、自律，有很大的衝擊。

(中時 )