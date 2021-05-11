巫師今天在客場124比125不敵老鷹，韋斯布魯克全場砍下28分、13籃板和21次助攻，個人生涯例行賽第182次大三元，超越「大O」奧斯卡羅賓生（181次）在1974年創下的紀錄，成為NBA史上第一人。

韋斯布魯克首節就攻下10分，第三節9分11秒拿下第10次助攻，第四節8分30秒抓下進攻籃板，本場比賽第10個籃板，生涯第182次大三元記錄正式達成，奧斯卡羅賓生保持了47年的紀錄在2021年5月11日正式被超越。終場前30.1秒，韋斯布魯克跳投命中，一度將分差縮小到1分。遺憾的是，韋少最後絕殺三分失手。

在這場封神之戰中，韋斯布魯克創下多項紀錄。職業生涯生涯182次大三元，超越羅賓生獨享聯盟歷史第一；韋少生涯至今的大三元勝場數高達137場，繼續刷新由自己保持的NBA歷史紀錄；韋少本季已貢獻36次大三元，續寫巫師隊史紀錄，這也是韋少生涯第三次單賽季至少拿下超過30次大三元；韋少正式突破生涯8000次助攻里程碑大關，也是史上第4位達成至少20000分、8000助攻球員，前三人分別是奧斯卡羅賓生、裴頓與詹姆斯。

韋斯布魯克長久以來飽受批評的地方就是太毒、進攻效率過低以及刻意刷新自己的數據，對於球隊的貢獻太少。然而如今韋斯布魯克已經取代奧斯卡羅賓生，成為NBA史上大三元第一人，這個批評或許可以降溫不少，尤其是巫師本季從東區墊底球隊一路爬升至目前暫居第九，有機會闖進季後賽，韋斯布魯克功不可沒。

魔術強生表示，「的確，我們應該學會欣賞他的偉大，他能做到其他人無法做到的，必須要給予他應有的尊重，他真的很偉大，我只能望其項背。」

2008年選秀大會，韋斯布魯克在首輪選秀會第4順位被西雅圖超音速隊（俄克拉荷馬城雷霆隊前身）選中，開啟NBA職業生涯。在生涯前4個賽季，韋少只送出8大三元，2014-15賽季，情況開始發生變化，那一年杜蘭特因為受傷只打了27場比賽，獨自帶隊的韋少不管是數據上還是個人榮譽上都迎來大豐收，單季11次大三元，拿下得分王頭銜。

2015-16賽季，韋少將單季大三元次數提升到18次。2016-17賽季，隨著杜蘭特離開，韋少展現出更強大的個人實力，例行賽場均貢獻31.6分、10.7籃板和10.4助攻，並列NBA史上第一人。韋少單季42次大三元，首次入選年度最佳陣容第一隊，並獲選例行賽MVP。

2017-18賽季和2018-19賽季，韋少再度完成例行賽場均大三元數據，連續三個賽場均大三元的紀錄，創下前無古人，後無來者的障礙紀錄。

2019-20賽季，韋少被雷霆送到火箭。2019年2月15日，面對鵜鶘的比賽中砍下44分、14籃板、11助攻，連續11場比賽繳出大三元成績單 ，再次刷新NBA歷史，可惜該季韋少未能達成連續4個賽季場均大三元的里程碑。

去年韋少對火箭提出交易申請，希望加盟一支像在雷霆時代那樣能掌控的球隊，最終來到華盛頓。賽初，韋少狀態不佳，但隨著身體的恢復，韋少又重新回歸。如今韋少超越羅賓生獨占聯盟史上大三元第一人位置，用雙手寫下屬於自己的史頁。

(中時 )