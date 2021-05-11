日本桌球天后福原愛接連爆出外遇、當小三等醜聞，丈夫江宏傑也向法院訴請離婚，如今福原愛不僅名聲地位兩失，也已經將近半年沒有見到孩子了，處境十分悽慘，對此，日本媒體人指出，福原愛想打破目前的困境，必須要先掌握一關鍵。

據日媒《FRIDAY》報導，資深媒體人石川敏男針對此事發表看法，認為如果福原愛還想留在日本發展，就不能塑造出為了出軌拋下一切的無情形象，之前她將孩子留在台灣，又沒有親自到機場接媽媽，已經讓外界對她感到十分失望，聲勢快速下滑。

石川敏男表示，福原愛首要之事就是要先化解這2件事，否則民眾只會對她的印象更差，福原愛會落入這般境地，都是過去一連串的操作所致，若是未來打官司，一定要爭取到底，不能隨隨便便就同意離婚，才能盡量將對自己的傷害降到最低。

不僅如此，台灣資深媒體人許聖梅也在節目《命運好好玩》指出，江宏傑和福原愛搞不好還是有復合的可能性，「會不會哪一天，他們就開記者會說，『我現在懷了第三胎？』，你覺得呢？」讓一旁的粘嫦鈺立刻反問，「懷誰的啊？」嚇壞現場來賓和主持人，而許聖梅也回答，「不無可能，兩個都那麼年輕」。

(中時新聞網)