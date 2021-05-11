來到年中，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，雙子座、水瓶座、獅子座、射手座、天蠍座在5、6月貴人運非常旺，身邊將出現有力人士相助，事業運、財運跟著起飛，一定要好好把握這段時間的好運。

▍1.雙子座

進入5月，雙子座正式進入2021年的攻堅期，除了打起精神來衝刺，別的事情暫時別多想。對部分雙子座來講，將面臨著轉型、跳槽、個人前途等重大抉擇，這麼多重大事件，自己做決定恐怕不夠客觀也不夠嚴謹，也可能出現小人爭奪機會，這時候貴人的出現就能帶你順風起飛。

前幾個月的準備也累積了很多經驗和策略，學習、適應能力在加強。現在只需要有人推你一把，並且告訴你最事半功倍的方法，特別留意那些比你年齡大、地位高、有生活經驗的，雖然你們不在一個生活圈，甚至對方說的話聽起來沒那麼舒服，但不可否認的是，只有走出自己的舒適圈才能獲得更大的成長。一旦對方認定你是可塑之才，那完全是資源、人脈、各種好事情都往你手裡塞，所以要趕快適應也趕快調整，該請教的請教，該獻殷勤的獻殷勤，該主動靠近的，也千萬別在乎面子，勇敢的出擊吧。

▍2.水瓶座

今年對水瓶來講，本來就非常重要，可撥開迷霧，用努力收穫果實，給未來播種，就算之前有壓力和困惑，現在也該大張旗鼓走出去，步伐堅定證明自己了。

你會發現往往是就在需要的時候，貴人就出現了；就在你委屈難受的時候，他們就來幫你說話，更值得欣慰的是，貴人會幫你進一步確定自身價值，穩定心態找回自信，如果更幸運，貴人還會幫你增長財富，比如獲得一些投資理財的訊息，或者知道如何配置資產、規劃收支最有效。不過這些就當是錦上添花吧，我們最最根本的目的還是要補充元氣，打敗悲觀消極的情緒，能夠好好地面對接下來的工作、生活。

▍3.獅子座

獅子座今年成就感雖然大，但最大的問題就是對手不少，現在貴人馬上就要靠近你的身邊，你的貴人可能來自四面八方，不一定是某個具體的人，也可能是你完全意想不到的行業、圈子或人脈。不要給自己設限，盡可能走出去，不帶主觀判斷地接觸外面的世界，去體驗和學習，很快你就發現原來自己可以做這麼多事情，原來還有這麼多機會尚待發掘。

上班族最適合去籠絡人心、聯繫客戶、整合辦公室資源，反正從現在開始，八面玲瓏就對了。不要怕虛偽，也別管別人說啥，只要有心，有無數種方法讓別人對你好、喜歡你並且欣賞你。除了事業上的機會，貴人也會出現在感情當中。畢竟未來3個月桃花運也在提昇，不一定會馬上確定關係，但至少視野完全拓展開了，有心動、接觸新朋友的機會，也能有浪漫的約會和意想不到的表白。想脫單的，別排斥相親、聚會，把自己打扮得美美的，有喜歡的人，就大膽去追求。

▍4.射手座

射手座接下來會出席更多場合、活動，認識更多的人，不僅能幫你實現個人成就，也會助你化解爭執和尷尬，把之前的敵人變成朋友。上班族要注意，很快你可能就會面臨團隊調整、改組，或者工作的轉型，所以在表達態度和意見的時候保守一些，給自己留個退路。未來你會跟更有能量的人合作，或者參與更重要的任務，也許職業生涯也順勢轉折。比如你的上司跳槽之後把你帶走，或者行業有新政策頒布，讓你能發揮出優勢和潛力。記住一點，不要勉強，對於那些不想繼續合作的、有意見分歧的人各自為政就好，不要試圖說服他人，否則會引發衝突。

這次的貴人運，不一定是讓你直接當主角，也可能成為那個最出色的綠葉，然後收穫了最多的好評，奠定未來成功的基礎。不管跟什麼人合作，都要以誠相待，及時溝通，難搞的客戶、討厭的同事只不過帶來一時的情緒，退一步，問題很快就解決了，凡事去找那個終極的目標，別在路上因為小插曲而迷失。

▍5.天蠍座

天蠍座的貴人運非常微妙，越大方、越不在乎，貴人就會越多，幫你心想事成。第一要改變想法，多多主動去幫別人，幫助別人的同時，一方面可以累積經驗，另一方面也擴大了聲望、口碑和好評，說不定還能遇到一些欣賞你、看重你、想要提攜你的人；第二就是不猜忌，用人不疑、疑人不用，信任是工作、交朋友、談戀愛最根本的基礎；第三要主動抓住機會，解決問題、積極溝通，這樣就沒有能難倒你的事情了。

最後提醒一點，未來桃花運是很旺的，而且不排除有艷遇和誘惑。建議先好好工作、賺錢，客觀冷靜地處理感情，也不要害怕心動。總之幸福和快樂是很直觀的感受，如果第六感覺得不對，或者貪心想要更多，那還是先暫緩為佳。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)