農委會公告台中市為荔枝、落花生農業天然災害現金救助地區。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

今年因氣候乾旱、降雨量不足，造成台中市荔枝及落花生農損，市府農業局向中央爭取現金救助，農委會公告台中市為荔枝、落花生農業天然災害現金救助地區，黑葉荔枝每公頃救助6萬元、其他新品種荔枝每公頃9萬元、落花生每公頃2萬4000元，農民今日起至5月20日可向受災地公所提出申請。

除中央現金救助，市府也依《台中市農業災害復建補助作業要點》加碼補助荔枝及落花生生產資材每公頃1萬元及2500元，幫助農民度過難關。

農業局長蔡精強指出，台中市荔枝種植面積1848公頃，主要栽培在霧峰、太平及大里等區，今年因受3、4月高溫與乾旱影響，造成荔枝開花延遲、花序短縮及果粒小。

此外，落花生種植面積245公頃，主要栽培在沙鹿、清水及龍井等區的落花生，今年也同樣因降雨量不足，導致缺株情形偏高，且有植株矮小、葉片數少、開花期延遲情形。

市府、農委會台中區農業改良場及農糧署中區分署台中辦事處現勘，確認損害率已達救助標準，由農委會公告台中市為「辦理3-4月高溫乾旱農業天然災害救助地區」，分別提供黑葉荔枝每公頃6萬元、新品種荔枝每公頃9萬元及落花生每公頃2萬4000元的救助金。

蔡精強指出，農民自今日起至20日可攜帶國民身分證、存款簿及土地登記謄本向受災地區公所提出申請；非土地所有權人者，應再檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書。

(中時 )