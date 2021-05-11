美FDA核准12到15歲接種輝瑞疫苗 最快本周開打 11:242021/05/11 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 FDA核准12到15歲接種輝瑞疫苗 最快本周開打。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國食品藥物管理局（FDA）10日（周一）核准輝瑞與BioNTech研發疫苗的緊急使用授權擴大到12到15歲的青少年，州政府可在今秋之前讓中學生接種疫苗。專家認為，隨著FDA擴大接種年齡，有助美國進一步降低感染率。 美國官方目前核可16歲以上人士施打輝瑞／BioNTech疫苗。疾病管制預防中心（CDC）訂於本周三開會審查施打年齡擴大至12到15歲一案，倘若獲CDC批准，最快本周開始為青少年接種疫苗。 美批准12-15歲青少年 施打輝瑞新冠肺炎疫苗 復星擬與BioNTech合資 在大陸生產疫苗 (工商 ) #FDA #輝瑞 #BioNTech #接種疫苗 #年齡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》歐美、大陸市場成長ing 大江Q2可望優於Q1 08:022021/05/11 財經 新冠疫苗專利爭議 世貿表態解決時機 04:242021/05/11 國際 《類股》寶鋼燒旺中鋼盤價連12漲熱火 鋼鐵人捍價 10:182021/05/11 財經 亞洲盃男籃23人開訓 18好手報到 04:102021/05/11 運動天地 《國際社會》美12~15歲人群 最快周四開打輝瑞疫苖 10:182021/05/11 財經 升值9.2分 新台幣單日漲幅 半個月最大 04:102021/05/11 財經要聞 《國際金融》礦業股領漲2.3％ 歐股再創歷史新高 09:442021/05/11 財經 印度疫情險 世界開放恐變局域性 04:102021/05/11 產業財經 近6成日本民眾 盼東奧喊卡 04:102021/05/11 國際大事 全國首例 孕婦打完疫苗後流產 04:102021/05/11 焦點要聞 衛福部尚未收到邀請函 將表達抗議 04:102021/05/11 政治要聞 國際熱門新聞 印度治新冠再爆罕見疾病 致死率達5成 患者摘除眼睛保命 - 國際 菲國外長單挑戰狼 美學者披露陸失去馬尼拉的原因與影響 - 國際 刷卡失敗沒錢付 恐怖美睫師15秒剪光客人睫毛嚇呆2百萬人 - 國際 雖想得諾貝爾 梅琳達早想離開蓋茲 只為了等她 - 國際 影》恆河母親之淚 付不出700元火葬費 百具屍體放水流 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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