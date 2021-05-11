美國食品藥物管理局（FDA）10日（周一）核准輝瑞與BioNTech研發疫苗的緊急使用授權擴大到12到15歲的青少年，州政府可在今秋之前讓中學生接種疫苗。專家認為，隨著FDA擴大接種年齡，有助美國進一步降低感染率。

美國官方目前核可16歲以上人士施打輝瑞／BioNTech疫苗。疾病管制預防中心（CDC）訂於本周三開會審查施打年齡擴大至12到15歲一案，倘若獲CDC批准，最快本周開始為青少年接種疫苗。

(工商 )