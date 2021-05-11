疫情警戒標準級因應事項。（圖／指揮中心提供）

國內新冠肺炎今天有兩縣市都傳出有確診者，且其中一名案例傳出無出國史，也與諾富特、華航機師染疫案無關聯，感染源頭仍不明，恐成社區感染破口、釀群聚感染風險。行政院院長蘇貞昌今天一早臨時到中央流行疫情指揮中心視察，傳可能因應社區感染疑慮提升防疫等級。

根據指揮中心1月21日發布的「疫情警戒標準及因應事項」，若出現感染源不明本土病例，因應措施包含未配合口罩規定可以開罰；停辦室內100人、室外500人以上集會活動；集會活動必須落實全程配戴口罩或使用隔板、實聯制、總量管制、體溫測量、消毒、動線規劃、人流管制等措施；若營業場所無法落實人流管制作業；無法落實各項防疫措施者應暫停營業；必要時，強制關閉休閒娛樂相關的營業場所及公共區域。

蘇貞昌表示，看到世界疫情嚴重，馬國全國封城一個月，日本第四波，台灣也有新狀況 全國同胞齊心合力，超前部署。他表示，一年多來把防疫做到最好，但時間久了好成績有鬆懈大意，因此特別來指揮中心防疫加油打氣呼籲國人收心、嚴謹面對疫情。並表示打疫苗是最好的防疫，一起把好成績堅持下去。

(中時新聞網)