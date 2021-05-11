台玻(1802)挾著平板玻璃價格大漲，首季獲利創同期新高，今日多頭攻勢凌厲，盤中一度衝上40元關卡，凝聚多頭人氣，中釉(1809)跟進大漲2.5%、冠軍(1806)漲幅也在1.5%左右，和成(1810)及凱撒衛(1817)盤中則由紅翻黑，呈現小跌的情形，玻陶指數大漲逾7%，成為盤面上強勢焦點之一。

台玻自去年第3季起，營運逐漸轉佳，今年首季稅後淨利17.85億元，創下同期新高，EPS0.61元。展望第2季，大陸當局持續推動改革，嚴控市場新產能，市場增加，平板玻璃價格上漲趨勢預期將會維持到6、7月，法人樂觀看待台玻第2季營運表現。

台灣磁磚產業一直受到東南亞低價磁磚衝擊，市場價格戰激烈，在陶瓷公會出面進行反傾銷訴訟後，初判將對東南亞進口磁磚執行反傾銷稅，對國內磁磚廠的營運將有利。目前台灣房市熱度仍高，再加上商辦、廠辦方興未艾，也對磁磚市場需求有正面的助益。

中釉是國內磁磚原料之一的釉廠，首季年增率有8.62％，預期受惠磁磚產業復甦，第2季的營運將有機會維持成長。中釉目前在國內設有苗栗通霄廠、新竹廠，大陸則有廣東山水廠、山東大鴻廠、上海廠、淄博廠；另外，東南亞的生產基地為印尼廠。

凱撒衛已經啟動品牌再造計劃，將積極搶攻新建案及公共工程市場，希望新建案營收占比能占整體營收比重達4成。凱撒衛目前是越南前二大衛浴品牌，並配合新設立越南櫥櫃廠，擴張市場版圖，除了東南亞市場外，也積極拓展美國OEM市場。

(時報資訊)