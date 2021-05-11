大陸資深女星劉曉慶是演藝圈著名美魔女，擁有一張不老美顏的她超凍齡，看不出來已有70歲，劉曉慶曾以一張凍齡顏值，還被日本媒體封為世界美魔女第2名，不過陸網近日卻流出一組劉曉慶出席活動的無P照，她還遭指皮膚暗黃、鬆弛現老態，讓粉絲看了都不禁替她緩頰。

劉曉慶上個月回到家鄉，現身重慶的黃桷埡老街，劉曉慶也大方在藝術館展出自己的成長史和藝術史，而劉曉慶一現身，爭相看明星的人潮就把現場擠得水洩不通，只見劉曉慶身穿閃電圖案的黑色上衣與黑褲、頭戴紅色鴨舌帽，整體穿搭輕鬆、有型，氣色也極好。

劉曉慶現身重慶的黃桷埡老街，爭相看明星的人潮把現場擠得水洩不通。（圖／取材自劉曉慶微博）

不過陸網近日則流出一組劉曉慶當時出席活動的無P照，只見劉曉慶大展親民拍照，不過劉曉慶卻遭指皮膚蠟黃、暗沉，臉上有老人斑還鬆弛顯老態，不過粉絲則紛紛跳出來護航，認為是拍攝角度和光線的問題，同時也為劉曉慶緩頰，大讚她很凍齡，以70歲的顏值來說已經非常不容易。

網曝劉曉慶的無P照。（圖／取材自網易娛樂）

其實，劉曉慶雖然以凍齡外型和好身材被封為美魔女，但她也常被指整容，對此，劉曉慶日前就曾向陸媒霸氣說：「自己現在長得年輕，經常被人誤解為整容」，她也笑稱自己「老不了」，不過，劉曉慶也強調：「人的五官是不能變的，已經是劉曉慶了，把它變了運氣就完了，堅決不能變」，霸氣否認有修修臉。

(中時新聞網)