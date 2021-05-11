《國際油價》原油亞洲電子盤回跌 11:262021/05/11 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於美國大型成品油營運商(Colonial Pipeline)，受到駭客勒索軟體攻擊後，當前美國東部供油網路短暫關閉的影響，導致墨西哥灣沿岸煉油廠減產，削弱了對原油的需求，拖累盤中油價回跌；周二(5/11)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.40美元，報每桶64.52美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.45美元，報每桶67.87美元。(商品行情網) 《商情》投機買盤進場 刺激鐵礦石再創新高 《類股》寶鋼燒旺中鋼盤價連12漲熱火 鋼鐵人捍價 (時報資訊) #美國 #報每桶 #回跌 #原油 #國際油價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》追隨穀物跌勢 紐約棉花續跌 10:012021/05/11 財經 美中爭霸最需警覺處 04:102021/05/11 時論廣場 風險情勢平穩 4月TAIFRI小降 04:102021/05/11 金融．稅務 亞洲盃男籃23人開訓 18好手報到 04:102021/05/11 運動天地 《盤中解析》電金光環盡失 台股重挫逾450點 10:182021/05/11 財經 升值9.2分 新台幣單日漲幅 半個月最大 04:102021/05/11 財經要聞 盲盒退燒 泡泡瑪特市值蒸發700億港元 04:102021/05/11 話題觀察 美成陸最大挑戰 台海無重大危機 04:102021/05/11 焦點新聞 《商情》周一芝加哥穀物期貨全收黑 10:012021/05/11 財經 美前外交官傅立民：華府對中競賽必輸 籲美中應展開合作 04:102021/05/11 國際大事 《商情》美元走軟 亞洲橡膠全漲 10:012021/05/11 財經 財經熱門新聞 特斯拉光環盡失？專家曝這2家最有機會搶市占 - 財經 唱旺台積電卻出貨近9萬張 專家解析外資為何落跑？ - 財經 全民瘋傳產 電子大失血 - 財經要聞 - 工商時報 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 黃天牧：台股已到新形態 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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