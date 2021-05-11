由於美國大型成品油營運商(Colonial Pipeline)，受到駭客勒索軟體攻擊後，當前美國東部供油網路短暫關閉的影響，導致墨西哥灣沿岸煉油廠減產，削弱了對原油的需求，拖累盤中油價回跌；周二(5/11)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.40美元，報每桶64.52美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.45美元，報每桶67.87美元。(商品行情網)

(時報資訊)