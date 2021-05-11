受惠美國市場需求暢旺，鋁捲板價格攀高，大成鋼(2027)4月營收85.05億元，創新高，隨著鋁捲板業績持績看旺，加上不鏽鋼主要原料價格鎳價趨漲可望激勵買氣，將帶動大成鋼5月營收再挑戰新高紀錄。

美國鋁捲板、不鏽鋼通路大廠大成鋼連二個月營收突破80億元，4月營收再創新高紀錄；大成鋼4月營收85.05億元，月增約4.88%、年增127.45%，並改寫歷史新高。大成鋼4月鋁捲板出貨噸數再增至3.4萬噸，價格隨著LME現貨價月增約6%，帶動營收續攀高。

展望5月，隨著LME鋁價持續攀高，目前為止比4月再漲6%，加上市場需求續旺，有利於鋁捲板業務持續成長，另外，5月LME鎳價逐步上揚，LME鎳現貨價格回到每公噸1.8萬美元，也有利不鏽鋼業務發展。法人表示，在鋁捲板業績續增，不鏽鋼穩健帶動下，大成鋼5月營收可望優於4月，再締新猷。

大成鋼去年下半年來，本業逐步改善，今年第一季獲利可望創佳績，第二季可望再挑戰新高。

大成鋼第一季營收210.22億元，年增近3成。隨著產品價格上漲，大成鋼首季獲利將比去年四季大增，展望第二季，鋁捲板價格續看漲，有利營收、獲利持續成長，再挑戰新高。

大成鋼受惠鋁捲板、不鏽鋼及螺絲螺帽三大主要產品，第一季以來價、量齊揚，第一季營收210.22億元，季增27.97%、年增29.75%。法人指出，受惠美國鋁捲板供不應求，預估公司單季毛利率突破2成，大成鋼首季本業獲利可望較去年第四季顯著增長。

大成鋼自去年第三季起營運開始改善，主要隨著工業活動復甦，美國鋁捲板及不鏽鋼需求回升，加上美國商務部對中國大陸等共19國輸美的鋁板課徵高反傾銷稅，帶動營收逐步回溫。

(時報資訊)