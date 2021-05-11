香港特區行政長官林鄭月娥10日接受大陸央視訪問時表示，政府正與中國相關部門商討加強香港公務員培訓，包括讓公務員到大陸相關單位「掛職」（派駐大陸公務機關歷練）一段時間時，林鄭月娥透露，港府很快會與廣東和深圳簽署相關事宜，讓兩地公務員互換「掛職」。

香港文匯報11日報導，林鄭月娥表示，特區政府過去以來一直都有這個計畫，而現時也將重點放在大灣區。她透露，特區政府很快會與廣東和深圳簽署相關事宜，讓兩地公務員互換掛職，促使他們更加了解兩地情況。

而被問及現時對香港最重要的任務，林鄭月娥指出，5月26日在立法會審議通過相關法例修訂後，將會爭取按時辦好三場選舉，包括選委會選舉、重新選民登記、投票安排等，整個時間表非常緊密。

在大灣區建設方面，林鄭月娥認為，大灣區會為香港帶來無限機遇，相信香港可以和內地有協同發展。她指出，香港要做的事情是增值，並為整個大灣區增值，並相信深港河套能吸引很多海外科研機構落地園區，加上在金融方面香港和深圳的互補性很強，期望香港和深圳聯手能達到很好的效果，合作共贏。

針對外界有疑慮稱大灣區會將香港掏空，林鄭月娥認為這種說法是站不住腳的，因為香港每年培養很多人才，所以需要尋找更大的市場供他們發揮，因此政府要做好大灣區相關的宣傳推廣教育，並提供機會讓年輕人進入大灣區內地城市。她強調，香港發展與國家發展是分不開的，香港既是貢獻者亦是受惠者，認為香港有信心搭上大灣區這艘船。

談及如何評價香港過去約24年的進程，林鄭月娥認為，一國兩制在香港實踐得還是成功的，能保持香港的繁榮穩定，她還指出，過去全國人大為香港作出的決定能使香港重回正軌。

至於她未來最想做成的事，林鄭月娥表示，希望在剩下來任期內可見證香港故宮博物館建成。

(中時 )