路易莎咖啡「全方位生活門市」再拓店，翻轉老社區的萬華東園門市正式開幕，坐落在東園街與德昌街交會的舊英吉利鐘錶眼鏡行店址，承襲了無數老台北人記憶中的60年老地標，路易莎接續在地情感，2層樓的座位，適合細品當地居民與老台北的共生共榮。

路易莎咖啡自推廣「全方位生活門市」概念以來，拓點也十分注重在地社區文化底蘊，希望消費者能在富含在地溫度的門市內，享受精品平價咖啡生活。

路易莎接手英吉利鐘錶眼鏡行，採用「現代輕歐風設計」翻新注入新時代風貌，萬華東園門市有別於過往設計，靈感源於古希臘、羅馬的古典主義，強調追求完美和永恆的價值，形式上偏好結構單純、平衡、及比例和諧的設計精神，略帶古樸的暗灰色調搭配現代感的幾何線條，將古典建築柱式華麗細緻的大樑大柱融入於室內浮雕中，身處嶄新舒適的現代咖啡館，望向外頭走過半百的傳統老街區，新舊交錯、衝突卻不失和諧的美感，夜晚四層樓高的路易莎女神，照亮東園街再造新地標。

(工商 )