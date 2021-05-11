綠營色彩的新台灣國策智庫今公布2022年新北市長選舉民調；新北市長侯友宜與民進黨衛福部長陳時中等5位人選對比，皆獲壓倒性勝利，侯與民進黨最強的人選陳時中對比，都領先近3成；真理大學助理教授陳俐甫認為，侯目前是無敵的，並暗諷台北市長柯文哲指侯友宜的民調都是買的說法，「這民調侯友宜是買不到的非賣品」。

新台灣國策智庫董事長吳世昌指出，侯友宜在這階段獲得跨黨派支持，民進黨三位區域立委支持度不高，需要有全國知名度；若地方立委選，三個都差不多；前陣子柯文哲說，侯友宜民調是買出來，但他要澄清，「侯沒有跟我們買，他是真的那麼高」。

他說，侯目前看裡是無敵，可能因為侯大多談的跟市政有問題，若一天到晚想跳出來選總統，做這位子想這位子，通常不獲支持，侯不但是施政廣獲市民肯定，人格特質也獲市民喜歡，連民進黨七成以上都喜歡，幾乎都大幅領先，領先陳時中

今民調指出，侯友宜若與陳時中、前交通部長林佳龍、民進黨立委吳秉叡、林淑芬及蘇巧慧對比，侯58.1％ 、 林佳龍 19.4％ ；若侯友宜跟陳時中，侯54.1％ 、陳時中24.9％ ；侯若跟吳秉叡，侯64.5％、 吳秉叡10.6％；侯跟蘇，侯64.3％ 、 蘇9.3％；侯跟林，侯60.7％、林12.2％。

新北市市長支持度民進黨陳時中、林佳龍、林淑芬、吳秉叡、蘇巧慧等5人互比，新北市民有近4人成支持陳時中代表民進黨參選新北市長；若陳、林、吳、蘇4人，5成支持陳時中；若林佳龍、吳、蘇、林這4個人，則有4成支持；吳秉叡、蘇巧慧、林淑芬這3個人，支持度僅有2成。

侯友宜在新北市民滿意度81.2％，不滿意只有7.0％。滿意侯友宜市長的原因， 最高是「做事認真」，有26.7％，其次是「專心市政」13.6％，不滿意最高的是「未推行交通市政」34.0％ ；侯友宜喜好度是75.9％，不喜歡只有9.9％。

侯友宜與陳時中，兩人差距29.2％，與林佳龍38.7％，其他民進黨三立委都跟侯的差距約50％上下。

民調還顯示，侯友宜的支持度來自跨黨派，與陳時中對比，民進黨支持侯40.0％、挺陳48.4％、民眾黨86.9％、時代力量49.6％。

陳俐甫指出，民眾黨支持者行為跟國民黨一模ㄧ樣，高達9成，完全不考慮民進黨，藍白合作顯然在新北市長候選人已經整合完了，時代力量是一半支持陳時中、一半侯友宜，基進黨部分，若陳出線，比民進黨更支持陳時中。

新北市議員張志豪說，顯示侯友宜「大里長小議員」策略奏效，加上侯大幅度採取「順時中」態度也奏效，造成現在高支持度、高滿意度結果。但交通議題，是林佳龍專長，陳時中若去選台北市，林佳龍若選新北，陳林兩人可以雙北聯手。

此民調訪問日期110年05月03日-05月04日，有效樣本：1,068人，抽樣誤差95％的信心水準下，戶籍於新北市29個行政區，年滿20歲的一般民眾，以分層比例隨機抽樣法市內電話調查。

(中時 )