從面相學來看，臉上的痣可以反映一個人的運勢，運勢命理網站「知命命理」分享，太陽穴、下巴、眉毛後部、鼻頭如果有痣，是帶財的吉兆，代表此人非常有福氣，能得到貴人的幫助，無論是事業運、財運都非常順遂。

▍1.太陽穴有痣

太陽穴部位在面相上稱作「遷移宮」，也稱為「驛馬官」，可顯示一個人的遠行、出差、升遷、移民等訊息，如果痣相為紅色，則表示此人運勢順遂，在外容易遇到貴人相助，也時常會有好事發生。如果痣相為青黑色，表示此人性格有自信，做事容易成功，但親情比較淡漠，長年在外。

▍2.下巴有痣

下巴在面相中代表晚年運，下巴有痣，代表這個人晚年比較有福運，如果痣相紅潤，表示著此人晚年安康，膝下兒孫圍繞，是長壽健康的象徵。如果痣相為青黑色，表示此人做事積極，有上進心，是事業型人才，晚年會很富足。

▍3.眉毛後部

眉毛的後半部在面相上稱之為「彩霞」，象徵著一個人的理智與才能，眉尾如果有善痣，可謂「喜上眉梢」，表示人際關係很好，做生意很有一套，如果是灰暗的惡痣，表示你的親兄弟姐妹或堂表兄弟姐妹中，會有一位遭遇不幸，或是自己容易四肢受傷或被婚外情干擾，這些狀況在33、34歲時尤其要特別注意。

▍4.鼻頭有痣

鼻子在面相十二宮中稱為「財帛宮」，鼻頭越豐隆，收入就越多，鼻翼越飽滿，儲蓄也越多，男性鼻頭突然出現痣表示最近會進點小財，但是對女性來說不是吉兆，代表夫運較差，總是會為了另一半而操勞煩心，疾病方面則小心得到痔瘡，尤其48歲的時候要特別注意，鼻翼上若有痣，就好像保險櫃有個漏洞，使錢財容易流失而留不住，尢其是虛歲44、45或49、50歲要特別注意。

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(中時新聞網)