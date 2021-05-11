2020年3月1日晚上10時30分，因「打檔機車」和女子小美（化名）網路結緣的鍾姓男子，前往女方住家時，因孤男寡女共處一室，又見其熟睡而心生歹念，趁機指侵得逞，後因良心不安坦承惡行，小美於是報警處理，指稱當時「我感覺有東西在碰觸我下體，但以為是我飼養的寵物貓咪所為，所以不以為意」。台中高分院一審後，遂依乘機性交罪判處鍾男1年8月，可鍾男不服上訴，因此二審時，鍾男賠償小美35萬，法官改判刑1年8月，緩刑4年，罰義務勞務100小時，並要求鍾男接受2場法治教育。

據判決書指出，同為「打檔機車」愛好者的鍾男與小美，2019年底在網路社團相識，豈料2020年3月1日晚上10時30分，人住台中市的小美，為了讓鍾男取回先前留下的私人物品，門特地不上鎖，可等待過程因疲憊不堪而熟睡，鍾男進屋後見狀竟萌生色心，趁小美不注意、精神迷濛的情況下，從同日深夜至翌日凌晨，撫摸其胸部，並指侵得逞，直到同日上午，小美睡醒發現鍾男未離去感到疑惑，而難掩心虛的鍾男，便主動向小美坦言自己的猥褻行為，氣得小美馬上報警處理。

對此，台中高分院合議庭認為坦白從寬，畢竟小美證稱「當時我感覺有東西在碰觸我下體，但以為是我飼養的寵物貓咪所為，所以不以為意」，所以倘若鍾男繼續不動聲色，或趁小美睡醒前一走了之，這起案子被害人恐難以察覺。

有鑒於此，法官認定鍾男本性不壞，加上願以新台幣35萬元與小美和解，斟酌他犯罪動機、目的、手段、所生損害及犯後態度等情，如量處法定最輕本刑3年有期徒刑似乎過於嚴苛，遂依刑法規定酌量減輕其刑，最後宣告改判刑1年8月，緩刑4年，罰義務勞務100小時，並要求鍾男接受2場法治教育。

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