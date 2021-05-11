國民黨大安區立委林奕華、群英里里長石忠勝記者會影片

台北市大安區成功國宅有確診機師，住戶人心惶惶，大安區群英里里長石忠勝今天出面抱怨中央疫情指揮中心，把民政系統「當局外人」，住戶一直到看到防疫人員把確診家屬帶走才知道社區有確診者，而近期里內還有確診者的謠言甚囂塵上，他急電指揮中心確認，卻被踢皮球，要他跟衛生局反應，衛生局能做什麼？

石忠勝表示，民政系統似乎一開始就被當成防疫的「局外人」，現在只有一般民眾入境才會通知到民政系統，但是機師是由交通部管，移工由勞動部管，學生是教育部管，因此這次華航機師確診，他們完全都不知情，一直到住戶看到穿著防護衣的人到社區把人帶走，住戶才驚覺社區有確診案例。

但更讓石忠勝惱火的，是最近好不容易平息社區的恐慌，這兩天突然又有人開始流傳有另兩棟住戶確診，再度讓社區人心惶惶，石急電中央疫情指揮中心確認，並說如果是謠言要舉發造謠，向疫情指揮中心講明人事時地物，沒想到換來的回應是要他向地方衛生局反應，指揮中心一直沒給他答案。

石忠勝表示，第一線的里長都很樂意為政府效命，大家一起從上到下做好防疫，不過民政系統好像都被排除在外一樣，像這次機師確診，他一開始去問區公所，區公所也不清楚，為何把民政給排除，讓他無法理解，如果能夠預先讓他們知道社區有確診個案，他們也可以預先作為。

國民黨立委林奕華表示，里長跟里幹事應該也要是防疫的一部份，但這次華航機師染疫，里長里幹事都不知道，這次大安區跟內湖都是自己掌握、自己消毒，面對假消息又在散布，中央疫情指揮中心反而推給地方衛生局，一堆人要找里長查證，里長也無法給確切答案，請衛福部應該要重視第一線基層里長心聲。

(中時新聞網)