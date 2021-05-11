根據內政部不動產資訊平台資料，六都去年住宅交易平均屋齡以台中市27年最高，其次為台北市25到26年左右，第三則為新北市24到25年。交易屋齡最低的是桃園市，約在16到18年。

中信房屋彙整去年六都各季各行政區住宅平均交易屋齡，台北市以松山、信義、士林出現30年以上老屋屋齡的頻次最多，其他五都主要行政區，包括新北市永和、新莊、中和；桃園市大溪；台中市北區、太平、大里、潭子、豐原；台南市南區、北區、中西；高雄市鳳山、林園、鹽埕等行政區，出現老屋交易頻次高。

雙北發展較早、且房價M型化現象明顯的區域，交易屋齡往往就會偏高。中信房屋研展室副理張漢超分析，台北市、新北市開發早、機能成熟的地區，原本房地產需求就相當穩定，經年累月的發展，建物陸續經過汰舊換新，特定路段甚至發展為高價住宅區，但大部分仍是未經更新的老舊建物，造成區域內房價高、平均屋齡也偏高的雙高現象。例如北市信義區吳興街一帶、新北永和環河西路一帶都是身處高價地區中的老屋地段。

至於桃園市與台中市為何是住宅平均交易屋齡最低與最高的地區。張漢超表示，桃園重劃區多、且近年開發積極，再加上房價比起雙北市相對較具競爭力，因而吸引置產者在這些區域優先選擇屋況好、屋齡低的標的。

而台中市交易屋齡偏高，造成全市有半數以上的行政區住宅交易平均屋齡逾30年以上。張漢超說，台中經常聽聞的建案或新成屋多集中於西屯、南屯與北屯區等市區地帶，但實際在這些區域內及周邊地區仍有許多房價較低的中古住宅可供選擇。再者台中幅員廣闊，泰半行政區都位於市區邊陲，開發速度本就不如市中心，在建物更新速度較慢，老屋汰換不易的情況下，因而造成大台中住宅交易屋齡偏高的現象。

台南高齡住宅交易多集中於市區內，其他地區交易屋齡反而較年輕，最主要是因市區精華地段老屋更新不易，且過去許多公有、軍方或產業土地開發較慢，新屋供給較少，因此形成住宅屋齡較高的樣態。張漢超認為，近年台南市區逐漸釋出並加速重劃區的開發，未來隨著周邊新案或建設陸續到位，市區交易屋齡也可望逐漸變得年輕。

高雄市區建物歷年陸續更新改建，住宅重心也逐漸往北高雄來發展，在類似區位與條件的情況下，新屋與老屋的入手的門檻反而以新屋較具優勢，市中心大部分地區的住宅交易屋齡反倒趨於年輕，反而是建物更新推案較快的鳳山因房價走勢拉抬快，形成「新不如舊」的特殊偏好現象。

(工商 )