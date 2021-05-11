中國官方今日發布第七次全國人口普查結果，中國全國總人口為14億1178萬人，與2010年第六次全國人口普查數據相比，增加7206萬人。其中報告顯示，接受普查登記的台灣為15萬7886人。

報告指出，數據為2020年11月1日零時居住在中國31個省、自治區、直轄市，並接受普查登記的港澳台居民和外籍人員，不包括因差旅等原因短期停留者。

報告顯示，香港特別行政區居民37萬1380人、澳門特別行政區居民5萬5732人、台灣居民15萬7886人、外籍人員84萬5697人。合計143萬0695人。

其中台灣居民，男性為10萬2897人，女性為5萬4989人。

報告表示，上述合計143萬0695人的港澳台以及外籍人員，按來大陸目的，以商務為目的7萬7008人；以就業為目的44萬4336人 ；以學習為目的21萬9761人；以定居為目的41萬9517人；以探親為目的7萬4735人；其他目的19萬5338人。

按人員居住地區分布，人數排在前十名省份依序為：廣東41萬8509人、雲南37萬9281人、上海16萬3954人、福建10萬6248人、北京6萬2812人、江蘇5萬8201人、浙江4萬6189人、廣西2萬6043人、山東2萬1829人、遼寧2萬0562人。

(旺報 )