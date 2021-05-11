大陸國家統計局11日發佈數據，4月中國消費者物價指數（CPI）年增0.9％，較3月回升0.5個百分點，創去年10月以來新高。財信證券首席經濟學家伍超明表示，預計第2季CPI將繼續走高，均值超過1％。同時工業品出廠價格（PPI）受到大宗商品價格等影響，年增上漲6.8％，漲幅較3月加快2.4個百分點，創2017年11月來新高。

國盛證券研究所首席固定收益分析師楊業偉認為，未來兩個月，基數效應加上大宗商品價格的單月快速增長，PPI年增率會繼續快速攀升，預計今年PPI年增率最高可在7％以上。

根據界面新聞報導，在數據發布之前，調查7家機構預測中值顯示，4月CPI年增率1％，PPI年增率6.5％。

對於CPI年增率漲幅連續三個月回升，盤古智庫高級研究員王靜文表示，去年底的物價急升造成的翹尾因素是主因。大陸國家統計局也指出，4月份CPI的0.9％的年增幅中，翹尾影響約0.1個百分點。

同時儘管近期食品價格走弱，但服務類價格在服務消費需求改善和清明假期因素影響下逐步回暖，對CPI產生一定抬升作用。

(旺報 )