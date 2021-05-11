台中市豐原區翁子國小、岸裡國小以及豐洲國小化身為鐵馬小英雄，闖關體驗珍惜水資源活動。（翁子國小提供／王文吉台中傳真）

台中市豐原區豐洲國小化身為鐵馬小英雄，闖關體驗珍惜水資源活動。（翁子國小提供／王文吉台中傳真）

看見脆弱國家家庭及兒童的需要，台中市豐原區翁子國小、岸裡國小以及豐洲國小響應台灣世界展望會水資源行動暨國內外防疫計畫，11日上午舉辦「后豐鐵馬小英雄，騎車助人大挑戰」活動，透過節水體驗以及生命教育分享的方式，實際體驗及看見在地球上面對缺水及疫情來臨時所遇到困境。

除了實際體驗水資源的重要性，翁子國小等3所學校學童化身為鐵馬小英雄，一起透過「了解、行動、分享」，攜手為缺乏乾淨水、缺乏防疫知識及醫藥資源的兒童發聲，呼籲所有人共同關懷弱勢孩子的困境。

就讀五年級的小朝表示，現在因為新冠肺炎的影響，老師都會要求我們要勤洗手、戴口罩，但是在脆弱國家的小朋友連要有可以洗手的水都非常困難，更別說是喝一口乾淨水了，相較於住在台灣的我們，更要更珍惜水資源。

另一位參加體驗活動的小思也說，在這次的體驗關卡中，有一關是要提著水走在凹凸不平的健康步道上，要顧好手中的水不可以灑出來，就好像影片中的小孩崎嶇的取水道路，真的覺得在台灣的我們好幸福。

翁子國小校長詹文成表示，這次是學校第4年舉辦珍惜水資源的活動，讓同學從中學習如何節約用水，以及更深刻體會水資源的取得不易，讓同學反思當自己處在一個資源豐富且隨手可得的地方，如何做到珍惜資源不浪費。

詹文成也說，在這疫情如此嚴峻的狀況下，剛好學校所資助的兒童中，有兩個同樣來自目前疫情十分嚴峻的印度，希望能夠讓孩子將這份愛繼續傳承下去，透過拋磚引玉的方式，吸引更多人加入愛心行列，幫助最脆弱國家的兒童度過疫情的危機。

台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯表示，在面對疫情我們都知道勤洗手最基本的防護措施，但水資源的匱乏卻是最脆弱國家的孩子在疫情來臨時普遍面臨的嚴峻考驗。擁有垂手可得的一口乾淨水不是一種選擇，而是世界上每個孩子皆應享有的權利。

胡婉雯邀請學校、企業及民眾加入資助兒童計畫，透過每個月700元的定期捐款，使孩子從擁有水開始，逐步獲得在健康、教育、家庭生計等各方面的轉變；或是捐款國外最脆弱兒童防疫計畫，協助貧困社區改善水資源、倡導正確的洗手及防疫觀念等，讓兒童的生命不再受疫情的威脅，成功戰「疫」。

(中時 )