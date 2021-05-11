隨著經濟逐漸解封，美國的通膨預期已飆升至10年來新高，聯準會（Fed）雖重申通膨距離達到其設定的目標仍然遙遠，但市場的看法已經出現分歧。

周一美國財政部發行的5年期和10年期抗通膨債券（Treasury Inflation-Protected Securities,TIPS）之平衡通膨率（break-even rate）分別創下2011年和2013年以來新高。5年期TIPS的平衡通膨率達到2.73%。

此外，根據紐約聯準銀行4月的調查結果，美國消費者預期一年後的通膨將升至3.4%，創下2013年9月以來新高，並高於3月調查時預估的升至3.2%。此外，消費者預期3年後的通膨為3.1%，與3月的調查結果一致。

在此同時，聯準會決策者試圖淡化通膨預期，重申近期的通膨只是暫時現象，要持續達到其2%的平均通膨目標仍然面臨挑戰。

美國芝加哥聯準銀行總裁Charles Evans表示，聯準會保持量化寬鬆（QE）措施不變仍為適當之舉，決策官員希望看到通膨穩定攀升、工資增長，以及數個月的非農業就業增幅均超過100萬人等現象，才會考慮調整貨幣政策。

舊金山聯準銀行總裁Mary Daly表示，上周五公布的美國非農就業增幅遠不及預期並不令人意外，這反映出經濟在從疫情中復甦的過程中總會出現反覆。她並表示通膨只會在未來數個月暫時上揚，因此她不認為現在有必要討論政策退場。

由於美國政府擴大財政支出，以及聯準會仍保持超低利率和規模空前的購債計畫不變，大宗商品、房屋和其他商品及服務的價格正持續上漲。隨著經濟逐漸重啟，投資人已開始思考聯準會對物價上漲是否將反應太慢，或是市場將通膨納入其押注其實是反應過早。

投銀Jefferies貨幣市場經濟學家Tom Simons表示，在某個時候，如果通膨夠高、持續時間夠長，當通膨不再是暫時的，且當市場已經注意到這一點，一般而言，人們也將等待聯準會開始對此提出看法。

貝萊德投資研究所（BlackRock Investment Institute）周一出具報告指出，在經濟強勁復甦之際，投資人可能過度推斷近期的增長數據，我們認為新冠肺炎疫情的衝擊更像是一種自然災害，將伴隨著快速的「重啟」，而非傳統經濟周期衰退和隨之而來的「復甦」，這意味著這個近期巨大的成長噴射力道將只是暫時現象。

(時報資訊)