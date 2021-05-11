又傳網路交友詐騙案！日前上午10時許，第二分局文正派出所接獲轄內銀行行員來電報案「疑似有人被詐騙」，警員賴枻洋、陳舜華2員馬上趕赴現場，見一名穿著優雅的老婦人在外籍移工攙扶下正站在銀行櫃檯前堅持要匯款，經聆聽老婦人敘述的故事情節，警方立即斷定又是一樁假交友詐騙，成功阻詐，保住老婦老本。

警方調查了解，家住台中北區的86歲吳姓老婦人，日前在社群軟體上結識1名外國男子，男子自稱是一名60歲的退休機師，並且以妻子剛離世心情陷入谷底所以想要認識年長女子談心為由，與吳婦在網路上以訊息談心了半年之久，近日對方向吳婦表示將從加拿大寄黃金製作的精美禮物要送給她表達心意，讓吳婦非常感動，後來又傳訊息表示，「海關通知因寄送的物品太貴重，需額外支付稅金，否則該物品將遭美國聯邦調查局扣押等詐騙話術，希望吳婦能匯款新台幣11萬元到指定帳戶，好讓禮物盡快送到她手上」。

吳婦滿臉著急到銀行櫃檯，且一直拿著手機緊盯著電話上的訊息，讓行員驚覺有異而報警，幸經行員、員警及時識破，她才驚覺遭到詐騙。原來雙方經常透過聊天軟體聊天，且男子自稱自幼失怙無依無靠，吳婦進而對未曾謀面的這名男網友萌生憐憫，所以當對方要求匯款時她絲毫未曾懷疑就要外籍移工陪她到銀行匯款，員警委婉勸說讓她保住荷包，沒掉進詐騙圈套。

分局長蔡元戎表示，近年來，詐騙事件頻傳，手法更是推陳出新，民眾若接到陌生電話要求匯款、轉帳或提領，切勿受騙，立即撥打165反詐騙專線或至附近派出所求證，謹記防詐騙3要訣「冷靜、查證、報警」，以免受騙上當。

(中時 )